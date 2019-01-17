С небес на землю: мэр Саратова проехал на маршрутке и остался недоволен

Глава города ранее прославился тем, что после новогодних каникул также поехал в администрацию на общественном транспорте и в результате опоздал на работу на два часа. Сегодня он провел эксперимент с маршрутным такси.

Сначала Михаил Исаев попытался убедить жителей города пересесть со своих автомобилей на общественный транспорт, а в качестве примера даже сам решил добраться до здания администрации на автобусе. Произошло это сразу после новогодних праздников, 9 января, и дорога заняла 2 часа 15 минут. На работу мэр опоздал, а с ним вместе глава Заводского района Сергей Червяков и заместитель по городскому хозяйству Максим Сиденко.

Однако на этом он свои эксперименты не прекратил и сегодня решил снова прокатиться на работу на общественном транспорте. На этот раз он проехал на маршрутке № 58 из поселка Агафоновка, который находится на окраине города, в центр. Дорога заняла у мэра 40 минут, и он остался недоволен грубостью водителя, техническим состоянием транспортного средства и салоном.

«Грязно, темно, из окон ничего не видно, так как они „пестрят“ какими-то рекламными наклейками», — передает слова Исаева РСН.

Он поручил помощникам разобраться с транспортным управлением, почему подвижной состав города выходит на линию в таком неудовлетворительном состоянии и почему водитель так некорректно себя ведет.

Недавно были опубликованы данные опроса, посвященного оценке россиян безопасности в общественном транспорте. Самым опасным видом общественного транспорта россияне (47%) назвали маршрутки.

Фото: соцсети