Kia подняла цены на все свои автомобили

Стоимость некоторых моделей Kia в России увеличилась на сумму до 155 тыс. рублей.

Kia Stinger
Kia Stinger

Kia > Stinger

Kia Quoris
Kia Quoris

Kia > Quoris

Kia Soul
Kia Soul

Kia > Soul

Kia Mohave
Kia Mohave

Kia > Mohave

Kia Sportage
Kia Sportage

Kia > Sportage

Kia Rio
Kia Rio

Kia > Rio

Kia Picanto
Kia Picanto

Kia > Picanto

Kia Optima
Kia Optima

Kia > Optima

Kia Cerato
Kia Cerato

Kia > Cerato

Kia Sorento
Kia Sorento

Kia > Sorento

Подорожание из-за увеличения ставки НДС коснулось и модельного ряда Kia. Автомобили этой марки стали дороже на сумму от 15 000 до 155 000 рублей, причем прайс-листы изменились не только на машины 2019 года, но и на прошлогодние.

15 000 рублей прибавили в цене Picanto, Rio и Rio X-Line 2018 года выпуска. Автомобили этих моделей 2019 года выпуска подорожали на 25 000 рублей, пишет агентство «Автостат». Cerato и Optima обойдутся дороже на 30 000 рублей, а Ceed и Soul — на 35 000 рублей. Sportage, Sorento Prime и Stinger теперь можно купить, заплатив на 45 000 рублей больше, чем в декабре прошлого года. При этом обычный Sorento подорожал на 55 000 рублей. Но больше других выросли в цене модели Quoris и Mohave, которые прибавили 75 000 и 155 000 рублей соответственно.

Сумма подорожания автомобилей Kia и их актуальная цена на 18 января 2019 года

Модель

Год выпуска

Цена от, руб.

Цена до, руб.

Рост стоимости, руб.

Picanto

2018

629 900

934 900

15 000

2019

639 900

944 900

25 000

Rio

2018

754 900

1 064 900

15 000

2019

764 900

1 074 900

25 000

Rio X-Line

2018

854 900

1 104 900

15 000

2019

864 900

1 114 900

25 000

Cerato

2018

1 009 900

1 429 900

20 000

2019

1 019 900

1 314 900

30 000

Optima

2018

1 324 900

2 034 900

30 000

Ceed

2018

1 029 900

1 539 900

20 000

2019

1 044 900

1 554 900

35 000

Soul

2018

991 900

1 516 900

20 000

2019

1 006 900

1 531 900

35 000

Sportage

2018

1 349 900

2 289 900

30 000

2019

1 389 900

2 304 900

45 000

Sorento Prime

2018

1 974 900

2 944 900

45 000

Stinger

2018

2 044 900

3 374 900

45 000

Sorento

2018

1 749 900

2 269 900

35 000

2019

1 769 900

2 289 900

55 000

Quoris

2018

2 894 900

3 904 900

75 000

Mohave

2018

2 589 900

3 019 900

125 000

2019

2 619 900

3 049 900

155 000

Фото: Kia

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