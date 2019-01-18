Kia подняла цены на все свои автомобили

Подорожание из-за увеличения ставки НДС коснулось и модельного ряда Kia. Автомобили этой марки стали дороже на сумму от 15 000 до 155 000 рублей, причем прайс-листы изменились не только на машины 2019 года, но и на прошлогодние.
15 000 рублей прибавили в цене Picanto, Rio и Rio X-Line 2018 года выпуска. Автомобили этих моделей 2019 года выпуска подорожали на 25 000 рублей, пишет агентство «Автостат». Cerato и Optima обойдутся дороже на 30 000 рублей, а Ceed и Soul — на 35 000 рублей. Sportage, Sorento Prime и Stinger теперь можно купить, заплатив на 45 000 рублей больше, чем в декабре прошлого года. При этом обычный Sorento подорожал на 55 000 рублей. Но больше других выросли в цене модели Quoris и Mohave, которые прибавили 75 000 и 155 000 рублей соответственно.
Сумма подорожания автомобилей Kia и их актуальная цена на 18 января 2019 года
|
Модель
|
Год выпуска
|
Цена от, руб.
|
Цена до, руб.
|
Рост стоимости, руб.
|
Picanto
|
2018
|
629 900
|
934 900
|
15 000
|
2019
|
639 900
|
944 900
|
25 000
|
Rio
|
2018
|
754 900
|
1 064 900
|
15 000
|
2019
|
764 900
|
1 074 900
|
25 000
|
Rio X-Line
|
2018
|
854 900
|
1 104 900
|
15 000
|
2019
|
864 900
|
1 114 900
|
25 000
|
Cerato
|
2018
|
1 009 900
|
1 429 900
|
20 000
|
2019
|
1 019 900
|
1 314 900
|
30 000
|
Optima
|
2018
|
1 324 900
|
2 034 900
|
30 000
|
Ceed
|
2018
|
1 029 900
|
1 539 900
|
20 000
|
2019
|
1 044 900
|
1 554 900
|
35 000
|
Soul
|
2018
|
991 900
|
1 516 900
|
20 000
|
2019
|
1 006 900
|
1 531 900
|
35 000
|
Sportage
|
2018
|
1 349 900
|
2 289 900
|
30 000
|
2019
|
1 389 900
|
2 304 900
|
45 000
|
Sorento Prime
|
2018
|
1 974 900
|
2 944 900
|
45 000
|
Stinger
|
2018
|
2 044 900
|
3 374 900
|
45 000
|
Sorento
|
2018
|
1 749 900
|
2 269 900
|
35 000
|
2019
|
1 769 900
|
2 289 900
|
55 000
|
Quoris
|
2018
|
2 894 900
|
3 904 900
|
75 000
|
Mohave
|
2018
|
2 589 900
|
3 019 900
|
125 000
|
2019
|
2 619 900
|
3 049 900
|
155 000
- Kia уже поднимала стоимость своих автомобилей — в начале декабря 2018 года. Тогда машины этой марки в России стали дороже на сумму до 40 000 рублей.
- В ноябре 2018 года дороже стали две новинки Kia — модели Ceed и Cerato.
- В октябре же 2018 года были пересмотрены цены на все другие модели компании, продающиеся в нашей стране. Рост стоимости составил до 25 000 рублей.
Фото: Kia
Читать комментарии (1)