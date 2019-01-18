Kia подняла цены на все свои автомобили

Стоимость некоторых моделей Kia в России увеличилась на сумму до 155 тыс. рублей.

Подорожание из-за увеличения ставки НДС коснулось и модельного ряда Kia. Автомобили этой марки стали дороже на сумму от 15 000 до 155 000 рублей, причем прайс-листы изменились не только на машины 2019 года, но и на прошлогодние.

15 000 рублей прибавили в цене Picanto, Rio и Rio X-Line 2018 года выпуска. Автомобили этих моделей 2019 года выпуска подорожали на 25 000 рублей, пишет агентство «Автостат». Cerato и Optima обойдутся дороже на 30 000 рублей, а Ceed и Soul — на 35 000 рублей. Sportage, Sorento Prime и Stinger теперь можно купить, заплатив на 45 000 рублей больше, чем в декабре прошлого года. При этом обычный Sorento подорожал на 55 000 рублей. Но больше других выросли в цене модели Quoris и Mohave, которые прибавили 75 000 и 155 000 рублей соответственно.

Сумма подорожания автомобилей Kia и их актуальная цена на 18 января 2019 года

Модель Год выпуска Цена от, руб. Цена до, руб. Рост стоимости, руб. Picanto 2018 629 900 934 900 15 000 2019 639 900 944 900 25 000 Rio 2018 754 900 1 064 900 15 000 2019 764 900 1 074 900 25 000 Rio X-Line 2018 854 900 1 104 900 15 000 2019 864 900 1 114 900 25 000 Cerato 2018 1 009 900 1 429 900 20 000 2019 1 019 900 1 314 900 30 000 Optima 2018 1 324 900 2 034 900 30 000 Ceed 2018 1 029 900 1 539 900 20 000 2019 1 044 900 1 554 900 35 000 Soul 2018 991 900 1 516 900 20 000 2019 1 006 900 1 531 900 35 000 Sportage 2018 1 349 900 2 289 900 30 000 2019 1 389 900 2 304 900 45 000 Sorento Prime 2018 1 974 900 2 944 900 45 000 Stinger 2018 2 044 900 3 374 900 45 000 Sorento 2018 1 749 900 2 269 900 35 000 2019 1 769 900 2 289 900 55 000 Quoris 2018 2 894 900 3 904 900 75 000 Mohave 2018 2 589 900 3 019 900 125 000 2019 2 619 900 3 049 900 155 000

Фото: Kia