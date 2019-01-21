Пьяный полицейский сбил двух женщин и сбежал с места ДТП

В Чувашской Республике в отношении полицейского, сбившего на улице Комсомольской в городе Ядрине двух женщин, возбуждено уголовное дело.
Старший следователь отдела МВД России по Ядринскому району обвиняется в том, что он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не только управлял транспортным средством, но и сбил человека насмерть (ч. 4 ст. 264 УК РФ). Более того, полицейский не остановился, чтобы оказать помощь пострадавшим людям, а предпочел скрыться с места аварии. Следует отметить, что сбитые женщины двигались по проезжей части по причине отсутствия на данной улице тротуаров, что отчетливо видно на доступных в Сети картах.
«В темное время суток на улице Комсомольской в городе Ядрине подозреваемый, управляя личным автомобилем Kia Rio в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух женщин, шедших по краю проезжей части автодороги в попутном направлении, и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. От полученных телесных повреждений 79-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия, а 67-летняя пострадавшая с различными травмами доставлена в лечебное учреждение, где ей оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении Следственного комитета по Чувашской Республике.
Известно, что подозреваемый полицейский уже задержан и в данный момент решается вопрос об его аресте. Следственными органами выясняются все обстоятельства произошедшего и уже назначены необходимые медицинские, технические и даже генетические экспертизы.
- С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.
Фото: depositphotos, Яндекс.Карты
Читать комментарии