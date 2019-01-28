«За рулем» и ветераны МВД запускают проект для помощи детям, пострадавшим в ДТП

Совместный благотворительный проект должен помочь самым маленьким жертвам аварий, которым обычно приходится хуже всего.

Благотворительный проект «За рулем» запускает совместно с Региональной общественной организацией ветеранов центрального аппарата органов внутренних дел и Фондом содействия ветеранам центрального аппарата МВД.

Ребенок, попавший в аварию, — всегда самый невинный участник ДТП, но именно ему часто приходится сильнее остальных переживать последствия аварии. Мы вместе можем помочь детям не чувствовать себя оторванными от сверстников, а их родители будут увереннее смотреть в будущее — общество не забывает про детей.

У нового фонда три основные цели:

помощь в лечении детей, пострадавших в ДТП

обеспечение безопасности детей на дорогах

профилактика детского травматизма

Одной из основных задач для участников фонда станет организация мероприятий по профилактике нарушений правил дорожного движения. Звучит шаблонно, но когда проект будет реализован, дети поймут, что дорога представляет собой место повышенной опасности, и научатся вести себя на ней дисциплинированно.

Консультации экспертов

Уже сегодня в Москве в Малом Кисловском переулке, 2/8 открыта специальная общественная приемная, которая занимается обращениями граждан, компаний, общественных организаций. Если они обращались с заявлениями о правонарушениях, а органы внутренних дел не принимали никаких мер, тогда эта Приемная поможет. Достаточно позвонить по телефону +7 (495) 667-43-83 или написать о своей проблеме на почту veteran-za-mvd@yandex.ru. Консультации бывших и действующих сотрудников ОВД помогут наладить понимание между правоохранительными органами и гражданами, пострадавшими от правонарушений в связи с приобретением, владением и эксплуатацией автомобилей.

Мы можем помочь!

За последние девять лет на дорогах России погибло около 10 тыс. детей в возрасте до 16 лет. Свыше 209 тысяч несовершеннолетних получили травмы. «Семьи многих из них находятся в тяжелом материальном положении и не могут приобрести детям даже самое необходимое для их лечения и реабилитации», — говорит генерал-майор полиции Леонид Втюрин.

Фонд будет помогать таким семьям. Но пострадавшим детям и родителям могут помочь и читатели «За рулем», а сам журнал будет постоянно отчитываться о проделанной работе и о том, сколько детей прошло реабилитацию.

Реквизиты для поддержки пострадавших детей будут опубликованы позднее.

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