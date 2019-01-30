Самая загруженная парковка в мире появилась из-за жадности

В Сети опубликовано видео будней самой загруженной в мире парковки. Своим существованием она обязана банальной людской жадности.

Парковка, которую вы видите на видео, находится в Таиланде, а конкретнее — в Бангкоке. Автомобили здесь стоят настолько плотно, что удивляешься, как же обходится без царапин и вмятин. Секрет прост: машины на найденные парковочные места автомобилисты заталкивают вручную, а для защиты лакокрасочного покрытия используют куски пенопласта и прочего пластика, которыми обвешивают машины. Самое интересное, что здесь не принято ставить автомобили на ручник, первую передачу или на паркинг, чтобы соседи по парковке могли сдвинуть ее, освободив себе проезд.

«Это, может быть, самая большая в мире парковка, где автомобили стоят так плотно, что водителям приходится заталкивать их на места руками. Ежедневно сотни автомобилистов набиваются на эту бесплатную стоянку в районе Чатучак Бангкока (Таиланд) ради того, чтобы не тратиться на соседних платных парковках, сборы на которых составляют около 20 бат в час», — говорится в подписи к видео.

Для справки, 20 бат по сегодняшнему курсу — это 42 рубля 35 копеек. Следует отметить, что автомобили на бесплатной парковке стоят не самые дешевые. Хотя и в столице нашей родины с закрытыми ради экономии на парковке номерными знаками можно чаще увидеть не бюджетные Лады, а дорогие седаны и внедорожники немецкого и японского производства.

Посмеяться над другими курьезами и подивиться прочим интересным фактам можно здесь.

Фото, видео: YouTube