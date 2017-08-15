Бензин в России дешевый, только купить получится мало! Исследование

Самый дешевый бензин — в Казахстане: в пересчете на российские деньги литр 95-го обойдется там в 30,9 рубля. Таким образом, страна занимает 16-е место (из 33) в Европе по доступности топлива, показало исследование, проведенное аналитиками РИА Новости. В России средняя стоимость бензина составила на начало этого года 45 рублей за литр, но ее место лишь 20-е между Эстонией и Португалией. Третью строчку заняла Белоруссия — 46,9 рубля (29-е место), за ней следует Украина — 72,1 рубля (33-е место). Граждане этой страны могут позволить себе купить в 3,3 раза меньше бензина, чем россияне.
Относительно невысокие цены на топливо в странах Восточной Европы, правда, и средние зарплаты там тоже невысоки.
Самый дорогой бензин в Нидерландах — 117,7 рубля за литр. Однако зарплаты в стране таковы, что по доступности топлива страна заняла 7-е место в рейтинге.
На первом месте по количеству бензина, которое может приобрести гражданин на среднюю зарплату, находится Люксембург — 3113,9 литра! В этой стране цены на топливо относительно невысоки, а зарплаты одни из самых высоких в Европе. На втором месте Норвегия — 2334,1 литра. В пятерку лидеров рейтинга также вошли Австрия, Великобритания и Швеция. Их жители могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,9 тысячи литров бензина.
В большинстве государств за год цены на бензин снизились, больше всего — на Кипре (-12,3%), в Венгрии (-9,4%) и Словении (-8,7%). Выросли они лишь в семи странах: в Белоруссии — на 19,7% (по сравнению с началом 2018 года), России (9,7%), Украине (7,5%), Норвегии (4,9%), Мальте (3,8%), Чехии (0,3%) и Германии (0,1%).
Что касается дизельного топлива, то самое дешевое продается опять же в Казахстане (46,5 рубля за литр), России и Белоруссии (по 47,2 рубля). Дороже всего это топливо обходится в Норвегии — 114,5 рубля за литр.
- В России в начале года цены на бензин и дизтопливо выросли на 1,7% из-за повышения НДС, что было ожидаемо. Однако это не последнее повышение цен.
- Впрочем, в правительстве утверждают, что держат ситуацию под контролем и дорожать оно будет лишь в пределах инфляции.
Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения
|
Место в рейтинге
|
Страна
|
Объем бензина, который можно приобрести на среднюю зарплату, литров
|
Цены на 95-й бензин на начало 2019 года, рублей за литр
|
Изменение цен на бензин по сравнению с началом 2018 года, %
|
Цены на ДТ на начало 2019 года, рублей за литр
|
Изменение цен на ДТ по сравнению с началом 2018 года, %
|
1
|
Люксембург
|
3113,9
|
84,1
|
— 7,1
|
79,4
|
— 0,8
|
2
|
Норвегия
|
2334,1
|
115,7
|
4,9
|
114,5
|
10,4
|
3
|
Австрия
|
2214,9
|
88,4
|
—3,1
|
89,0
|
1,6
|
4
|
Великобритания
|
2076,9
|
101,3
|
— 1,4
|
109,7
|
3,7
|
5
|
Швеция
|
1991,1
|
107,2
|
—5,8
|
111,1
|
—1,9
|
6
|
Дания
|
1972,4
|
114
|
—1,7
|
101
|
2,3
|
7
|
Нидерланды
|
1897,7
|
117,7
|
—2,8
|
99,3
|
0,9
|
8
|
Бельгия
|
1843,7
|
96,2
|
—6,9
|
103,6
|
5,3
|
9
|
Германия
|
1831,1
|
102,3
|
0,1
|
93,5
|
3,9
|
10
|
Ирландия
|
1824,3
|
101,3
|
—4,3
|
98,2
|
0
|
…
|
|
|
|
|
|
|
20
|
Россия
|
825,8
|
45
|
9,7
|
47,2
|
15,8
Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
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