Бензин в России дешевый, только купить получится мало! Исследование

Несмотря на то, что наша страна заняла второе место в Европе по дешевизне бензина, по количеству литров, которые можно приобрести на среднюю зарплату, она занимает лишь 20-е место в Европе.

Самый дешевый бензин — в Казахстане: в пересчете на российские деньги литр 95-го обойдется там в 30,9 рубля. Таким образом, страна занимает 16-е место (из 33) в Европе по доступности топлива, показало исследование, проведенное аналитиками РИА Новости. В России средняя стоимость бензина составила на начало этого года 45 рублей за литр, но ее место лишь 20-е между Эстонией и Португалией. Третью строчку заняла Белоруссия — 46,9 рубля (29-е место), за ней следует Украина — 72,1 рубля (33-е место). Граждане этой страны могут позволить себе купить в 3,3 раза меньше бензина, чем россияне.

Относительно невысокие цены на топливо в странах Восточной Европы, правда, и средние зарплаты там тоже невысоки.

Самый дорогой бензин в Нидерландах — 117,7 рубля за литр. Однако зарплаты в стране таковы, что по доступности топлива страна заняла 7-е место в рейтинге.

На первом месте по количеству бензина, которое может приобрести гражданин на среднюю зарплату, находится Люксембург — 3113,9 литра! В этой стране цены на топливо относительно невысоки, а зарплаты одни из самых высоких в Европе. На втором месте Норвегия — 2334,1 литра. В пятерку лидеров рейтинга также вошли Австрия, Великобритания и Швеция. Их жители могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,9 тысячи литров бензина.

В большинстве государств за год цены на бензин снизились, больше всего — на Кипре (-12,3%), в Венгрии (-9,4%) и Словении (-8,7%). Выросли они лишь в семи странах: в Белоруссии — на 19,7% (по сравнению с началом 2018 года), России (9,7%), Украине (7,5%), Норвегии (4,9%), Мальте (3,8%), Чехии (0,3%) и Германии (0,1%).

Что касается дизельного топлива, то самое дешевое продается опять же в Казахстане (46,5 рубля за литр), России и Белоруссии (по 47,2 рубля). Дороже всего это топливо обходится в Норвегии — 114,5 рубля за литр.

В России в начале года цены на бензин и дизтопливо выросли на 1,7% из-за повышения НДС, что было ожидаемо. Однако это не последнее повышение цен.

Впрочем, в правительстве утверждают, что держат ситуацию под контролем и дорожать оно будет лишь в пределах инфляции.



Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения

Место в рейтинге Страна Объем бензина, который можно приобрести на среднюю зарплату, литров Цены на 95-й бензин на начало 2019 года, рублей за литр Изменение цен на бензин по сравнению с началом 2018 года, % Цены на ДТ на начало 2019 года, рублей за литр Изменение цен на ДТ по сравнению с началом 2018 года, %

1 Люксембург 3113,9 84,1 — 7,1 79,4 — 0,8 2 Норвегия 2334,1 115,7 4,9 114,5 10,4 3 Австрия 2214,9 88,4 —3,1 89,0 1,6 4 Великобритания 2076,9 101,3 — 1,4 109,7 3,7 5 Швеция 1991,1 107,2 —5,8 111,1 —1,9 6 Дания 1972,4 114 —1,7 101 2,3 7 Нидерланды 1897,7 117,7 —2,8 99,3 0,9 8 Бельгия 1843,7 96,2 —6,9 103,6 5,3 9 Германия 1831,1 102,3 0,1 93,5 3,9 10 Ирландия 1824,3 101,3 —4,3 98,2 0 … 20 Россия 825,8 45 9,7 47,2 15,8

Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС