Бензин в России дешевый, только купить получится мало! Исследование

Несмотря на то, что наша страна заняла второе место в Европе по дешевизне бензина, по количеству литров, которые можно приобрести на среднюю зарплату, она занимает лишь 20-е место в Европе.

Самый дешевый бензин — в Казахстане: в пересчете на российские деньги литр 95-го обойдется там в 30,9 рубля. Таким образом, страна занимает 16-е место (из 33) в Европе по доступности топлива, показало исследование, проведенное аналитиками РИА Новости. В России средняя стоимость бензина составила на начало этого года 45 рублей за литр, но ее место лишь 20-е между Эстонией и Португалией. Третью строчку заняла Белоруссия — 46,9 рубля (29-е место), за ней следует Украина — 72,1 рубля (33-е место). Граждане этой страны могут позволить себе купить в 3,3 раза меньше бензина, чем россияне.

Относительно невысокие цены на топливо в странах Восточной Европы, правда, и средние зарплаты там тоже невысоки.

Самый дорогой бензин в Нидерландах — 117,7 рубля за литр. Однако зарплаты в стране таковы, что по доступности топлива страна заняла 7-е место в рейтинге.

На первом месте по количеству бензина, которое может приобрести гражданин на среднюю зарплату, находится Люксембург — 3113,9 литра! В этой стране цены на топливо относительно невысоки, а зарплаты одни из самых высоких в Европе. На втором месте Норвегия — 2334,1 литра. В пятерку лидеров рейтинга также вошли Австрия, Великобритания и Швеция. Их жители могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,9 тысячи литров бензина.

В большинстве государств за год цены на бензин снизились, больше всего — на Кипре (-12,3%), в Венгрии (-9,4%) и Словении (-8,7%). Выросли они лишь в семи странах: в Белоруссии — на 19,7% (по сравнению с началом 2018 года), России (9,7%), Украине (7,5%), Норвегии (4,9%), Мальте (3,8%), Чехии (0,3%) и Германии (0,1%).

Что касается дизельного топлива, то самое дешевое продается опять же в Казахстане (46,5 рубля за литр), России и Белоруссии (по 47,2 рубля). Дороже всего это топливо обходится в Норвегии — 114,5 рубля за литр.

Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения

Место в рейтинге

Страна

Объем бензина, который можно приобрести на среднюю зарплату, литров

Цены на 95-й бензин на начало 2019 года, рублей за литр

Изменение цен на бензин по сравнению с началом 2018 года, %

Цены на ДТ на начало 2019 года, рублей за литр

Изменение цен на ДТ по сравнению с началом 2018 года, %

1

Люксембург

3113,9

84,1

— 7,1

79,4

— 0,8

2

Норвегия

2334,1

115,7

4,9

114,5

10,4

3

Австрия

2214,9

88,4

—3,1

89,0

1,6

4

Великобритания

2076,9

101,3

— 1,4

109,7

3,7

5

Швеция

1991,1

107,2

—5,8

111,1

—1,9

6

Дания

1972,4

114

—1,7

101

2,3

7

Нидерланды

1897,7

117,7

—2,8

99,3

0,9

8

Бельгия

1843,7

96,2

—6,9

103,6

5,3

9

Германия

1831,1

102,3

0,1

93,5

3,9

10

Ирландия

1824,3

101,3

—4,3

98,2

0

20

Россия

825,8

45

9,7

47,2

15,8

Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС

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