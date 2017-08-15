Лучшие автоновинки 2018 года. Большие кроссоверы

«За рулем» продолжает подводить предварительные итоги голосования в рамках «Гран-при „За рулем“».

Большие кроссоверы такой популярностью, как среднеразмерные или компактные, не пользуются, хотя бы потому, что их цена слишком высока даже для производителей в массовом сегменте. Поэтому в предварительном голосовании, своеобразном «экзит-пуле», которое проводилось на сайте «За рулем» и в официальной группе в соцсети ВКонтакте, приняло не так много человек, как при голосовании в других категориях. Да и новинок в этом сегменте в прошлом году было немного. Откровением итоги голосования не стали.

В лидерах с гигантским отрывом третье поколение Volkswagen Touareg. При создании машины, построенной на платформе MLB Evo (она же дала жизнь таким машинам, как Audi Q7, Bentley Bentayga и Lamborghini Urus), немцы сделали основную ставку на комфорт и опциональную наполненность автомобиля. Фактически Туарег окончательно перешел из сегмента внедорожников в сегмент кроссоверов.

Впрочем, несмотря на потерю ряда функций, которые могут пригодиться на бездорожье, VW Touareg может дать фору большинству кроссоверов. Это по-прежнему автомобиль, который хорош не только на дорогах (асфальтовых или грунтовых), но и вне их.

В России Volkswagen Touareg представлен с 2- и 3-литровыми бензиновыми двигателями мощность 249 и 340 л.с., а также с 3-литровым турбодизелем (249 л.с.). Трансмиссия — безальтернативный автомат. Базовая версия в комплектации Respect обойдется в 3 489 000 руб., топовая R-Line с турбодизелем стоит 4 719 000 руб. С учетом длинного списка опций цену любой комплектации легко можно увеличить в 1,5 раза.

На втором месте еще один Фольксваген, на этот раз 100-процентный кроссовер Teramont. Изначально машина создавалась для рынка США, где продается под именем Atlas, затем появилась в Китае и России.

Это чисто асфальтовый «боец», хоть и имеющий полный привод и большой дорожный просвет. Машина построена на модульной платформе MQB, которую Volkswagen использует для легковушек всех марок, входящих в концерн.

Главное преимущество VW Teramont: большой просторный салон, качественная отделка и внушающий уважение вид на дороге. На серьезное бездорожье на этой машине мы бы не советовали соваться, а вот по раскисшей грунтовке Teramont пройдет.

Обычно эту машину покупают те, кто хочет VW Touareg, но не готов потратить почти пять миллионов на машину. На нашем рынке кроссовер представлен с 2-литровым турбодвигателем мощностью 220 л.с. и с атмосферным V6 объемом 3,6 л (280 л.с.). VW Teramont стоит от 2 949 000 до 3 999 000 руб.

Замыкает рейтинг Chevrolet Traverse. Машина серьезно уступила в симпатиях наших читателей двум «немцам». С одной стороны, на наш взгляд, незаслуженно, так как Траверс, как и практически любой другой «американец», предлагает очень много автомобиля за свои деньги. С другой стороны — кроссовер предлагается у нас исключительно с мощным 3,6-литровым двигателем (341 л.с.). А это означает, что его владельца ждет очень высокий транспортный налог.

В России кроссовер предлагается в двух комплектациях LT, в которой есть все за 3 320 000 руб., и Premier, в которой есть все и еще немножко (3 620 000 руб.).

Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — 2019 — компания Cordiant.

Анкета для участия в голосовании — тут.

Полностью обо всех претендентах вы узнаете из нашей публикации «Гран-при „За рулем“ — 2019: номинанты уже известны!».

О том, какие модели читатели «За рулем» назвали лучшими в сегменте компактных кроссоверов, можно узнать здесь.

Фото: «За рулем», Volkswagen, General Motors