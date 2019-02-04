Hyundai сделает конкурента Audi SQ5

Корейская компания решила сделать N-версию кроссовера Tucson. Будущая новинка станет самым мощным кроссовером Hyundai и будет конкурировать с Audi SQ5 и Cupra Ateca.

Hyundai пытается отвоевать себе место в сегменте горячих кроссоверов, для чего разрабатывает спортивную версию Tucson N. Новинка должна появиться в продаже в течение ближайших двух лет.

Благодаря двигателю мощностью 345 л.с. до скорости 100 км/ч Hyundai Tucson N будет разгоняться менее чем за 6 секунд, что позволит ему конкурировать с европейскими спортивными кроссоверами того же класса. Как сообщает английское издание Auto Express, компания не собирается выпускать версии с индексом «N» для других продаваемых моделей, за исключением Hyundai i30 и i20. Последний должен появиться в начале 2020 года.

Новая версия Tucson, разработкой которой занимаются инженеры подразделения N, должен стать бренд-чейнджером, меняющим восприятие марки. Это будет флагманская модель компании до тех пор, пока корейцы не разработают собственный суперкар.

В конце 2018 года Hyundai обновила кроссовер Tucson, сделав его оснащение несколько богаче.

В будущем корейский автопроизводитель намерен делать ставку на автомобили, работающие на водороде.

Фото: Auto Express