Hyundai сделает конкурента Audi SQ5

Hyundai пытается отвоевать себе место в сегменте горячих кроссоверов, для чего разрабатывает спортивную версию Tucson N. Новинка должна появиться в продаже в течение ближайших двух лет.
Благодаря двигателю мощностью 345 л.с. до скорости 100 км/ч Hyundai Tucson N будет разгоняться менее чем за 6 секунд, что позволит ему конкурировать с европейскими спортивными кроссоверами того же класса. Как сообщает английское издание Auto Express, компания не собирается выпускать версии с индексом «N» для других продаваемых моделей, за исключением Hyundai i30 и i20. Последний должен появиться в начале 2020 года.
Новая версия Tucson, разработкой которой занимаются инженеры подразделения N, должен стать бренд-чейнджером, меняющим восприятие марки. Это будет флагманская модель компании до тех пор, пока корейцы не разработают собственный суперкар.
- В конце 2018 года Hyundai обновила кроссовер Tucson, сделав его оснащение несколько богаче.
- В будущем корейский автопроизводитель намерен делать ставку на автомобили, работающие на водороде.
Фото: Auto Express
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