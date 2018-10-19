Завод Мерседес в Подмосковье точно откроют в апреле. Уже и Путина пригласили!

На встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что президент в свое время поддержал этот проект, и коллегам из Мерседеса удалось быстро построить предприятие.

Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что завод будет первым в Восточной Европе, его мощности рассчитаны на выпуск 40 тысяч машин, всего планируется выпускать четыре модели.

Самое главное, что Mercedes-Benz сразу же начал очень активно работать с российскими колледжами. Есть учебные заведения, которые адаптировали под это производство, поставили там оборудование, предписанное компанией, и сейчас ребята учатся с прицелом, чтобы потом пойти работать на новый завод.

Видео: YouTube

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