Первый обновленный Qashqai сошел с конвейера российского завода Nissan

Модель, которая была представлена в Европе еще два года назад, адаптирована под российские условия.

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Сегодня на конвейере завода Nissan под Санкт-Петербургом началось производство обновленного Nissan Qashqai. Дебют рестайлингового кроссовера состоялся в марте 2017 года. С тех пор прошло два томительных года — российские клиенты ждали, когда же машина появится в нашей стране. «За рулем» вместе с журналистами других изданий направился в Санкт-Петербург познакомиться как с процессом производства, так и с первым товарным автомобилем.

Если быть предельно точным, то производство стартовало еще в минувший понедельник. По словам гендиректора завода Nissan Игоря Бойцова, перед его командой стояла задача максимально адаптировать Qashqai под российские условия и внедрить изменения в производство.

Для начала о новшествах рестайлингового кроссовера. Передок у него — как у «европейца». В первую очередь в глаза бросается новая решетка радиатора как у старших X-Trail и Murano, более ярко выраженной V-образной формы. Оптика в зависимости от комплектации будет галогенная или светодиодная адаптивная (с подсветкой поворотов). Как и у «Икса», у Кашкая за логотипом марки прячется датчик системы автоторможения, доступной в более дорогом исполнении. Адаптивный круиз-контроль системы Pro Pilot также появится, но немного позже, — сейчас ведется его тестирование в российских условиях.

Любопытная деталь: если новый передний бампер полностью повторяет таковой у европейской версии, то задний — оригинальный, с двумя псевдодиффузорами снизу. Кроме того, раз уж мы переключились на «корму» с новыми светодиодными фонарями и бумерангами габаритных огней, отметим, что впервые для европейских Ниссанов здесь разместились светодиодные противотуманки.

Для обновленного Nissan Qashqai доступны 18-дюймовые литые диски нового дизайна.

Здорово поработали ниссановцы над шумоизоляцией российской версии. Шумопоглощающее ветровое стекло, какое ранее было лишь у дизельных версий, теперь у Кашкая уже в базе. Улучшен акустический комфорт и в районе моторного отсека и багажника, а полости в крыльях и порогах заполнены пеной. На днище — защитные щитки.

Изменения коснулись и салона. Так, над перчаточным ящиком кожаная вставка, а руль как и у Икс-Трейла, с обогревом и скошенной нижней секцией. Блок стеклоподъемников, наконец-то, с автоматическим режимом для всех стекол и подсветкой. Отдельный вызов для инженеров Ниссана — интеграция мультимедийки Яндекс.Авто и блока задней камеры. Работы над ней пока продолжаются, но, как заверили нас на предприятии, решение уже найдено, проводится его тестирование, и в ближайшие месяцы оно будет доступно уже в серии.

Еще одно новшество — обогрев задних сидений. Но вот незадача: активировать его можно клавишей, которая расположилась… между передними сиденьями.

Багажник обновленного кроссовера может быть объемом 380 или 430 литров. Разница в 50 литров возникает из-за запасного колеса: под полом возможно размещение докатки или полноразмерной запаски.

А что по технике? Увы, дизельного двигателя автомобиль лишился, и, похоже, навсегда: Nissan постепенно отказывается от ДВС, работающих на тяжелом топливе, в пользу бензиновых, гибридных и электрических технологий. Однако в перспективе (пока не уточненной) в России появится новый 1,3-литровый бензиновый агрегат.

Доводка Кашкая, в финальной стадии которой принял участие и мой коллега Михаил Кулешов (подробный отчет о его ездовых впечатлениях от предсерийного рестайлингового Кашкая читайте в мартовском номере журнала «За рулем»), затронула и управляемость. В автомобиле установлены новые амортизаторы, увеличен на миллиметр стабилизатор поперечной устойчивости (до 24 мм), заново откалиброван руль.

Генеральный директор завода Nissan в Санкт-Петербурге Игорь Бойцов

О комплектациях и ценах обновленного Nissan Qashqai пока молчок — они будут объявлены ближе к старту продаж автомобиля, в конце марта — начале апреля. По словам главы завода Игоря Бойцова, на данный момент кроссовер локализован на 63,8%, что снижает зависимость его цен от колебаний валютного рынка. И в дальнейшем этот показатель будет лишь расти. Напомним, дорестайлинговый Кашкай все еще доступен в салонах дилеров японской марки по цене от 1 086 000 руб. за переднеприводный автомобиль с механической коробкой передач.

В 2018 году на российском рынке было продано 80 925 автомобилей Nissan, что на 6,5% превысило прошлогодний результат. Марка заняла 8-е место по продажам среди всех автопроизводителей в России. А завод Nissan в Санкт-Петербурге, отмечающий в этом году 10-летний юбилей, поставил производственный рекорд, выпустив 56 525 автомобилей. Из них 26 407 единиц пришлись на долю Кашкая (кроме него с местного конвейера сходят кроссоверы X-Trail и Murano).

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Фото: Артур Саруханов / «За рулем», Nissan