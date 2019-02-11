Названы регионы России с самым дешевым бензином

Составлен рейтинг регионов с самым доступным бензином. Возглавил его Ямало-Ненецкий округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2006 литров в месяц, на втором месте Москва (1699 л), на третьем — Ненецкий автономный округ (1588 л).
В ведущую десятку по доступности вошли Чукотка, Магаданская и Сахалинская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Камчатка, Петербург, Мурманская область.
В хвосте рейтинга располагаются республики Северного Кавказа. На среднюю зарплату в Дагестане можно купить только 483 литра бензина, в Карачаево-Черкесии — 508 литров и 517 — в Кабардино-Балкарии.
Цены на топливо по России сильно разнятся. Так, в Ингушетии 92-й в среднем обойдется в 42,52 руб. за литр, и до 59 руб. на Чукотке. В группе с самыми низкими ценами на топливо Ингушетия — 40,33 руб., Томская — 40,52 руб. и Челябинская области — 39,43 руб., Алтайский край — 41,85 руб. и Ямал — 41,53 рубля.
Недешев бензин на Магадане (55,68 руб. за литр), Якутии (55,35), на Камчатке (50,09), в Ненецком автономном округе (48,89) и Сахалинской области (47,63 руб. за литр).
В десятку регионов с самыми высокими ценами на бензин входят Крым (50,25 руб. за литр), Севастополь (49,53), Адыгея (47,34) и Ставропольский край (46,91 руб. за литр).
Средний показатель доступности бензина по России — 896 литров, которые можно приобрести на одну среднемесячную зарплату по стране.
(По материалам РИА Новости (расчеты РИА Рейтинг по данным Росстата))
- Тем временем средние цены на бензин в России продолжают расти, только за неделю с 28 января по 3 февраля 2019 года они увеличились на 34 копейки, это следует из данных Росстата.
- В правительстве утверждают, что держат ситуацию под контролем и дорожать топливо будет лишь в пределах инфляции.
Рейтинг регионов России по доступности бензина для населения
|
Место
|
Субъект РФ
|
Сколько бензина АИ-92 можно купить на чистую среднюю з/п в регионе
|
Цена бензина марки АИ-92 на середину января 2019 г., руб. за л
|
Изменение цены бензина марки АИ-92 за год, %
|
1.
|
Ямало-Ненецкий автономный округ
|
2006
|
41,53
|
6,6
|
2.
|
Москва
|
1699
|
42,37
|
10,1
|
3.
|
Ненецкий автономный округ
|
1588
|
45,09
|
9,8
|
4.
|
Чукотский автономный округ
|
1534
|
56
|
7,7
|
5.
|
Магаданская область
|
1473
|
50,08
|
5,7
|
6.
|
Сахалинская область
|
1403
|
46
|
4
|
7.
|
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|
1398
|
44,03
|
10,1
|
8.
|
Камчатский край
|
1337
|
46,95
|
2,7
|
9.
|
Санкт-Петербург
|
1234
|
42,16
|
10,2
|
10.
|
Мурманская область
|
1155
|
42,94
|
7,8
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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