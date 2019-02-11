Названы регионы России с самым дешевым бензином

Исследователи рассчитали, сколько литров топлива АИ-92 могут приобрести на свою среднемесячную зарплату жители разных регионов. Выяснилось, что самый доступный бензин в Ямало-Ненецком округе.

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Составлен рейтинг регионов с самым доступным бензином. Возглавил его Ямало-Ненецкий округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2006 литров в месяц, на втором месте Москва (1699 л), на третьем — Ненецкий автономный округ (1588 л).

В ведущую десятку по доступности вошли Чукотка, Магаданская и Сахалинская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Камчатка, Петербург, Мурманская область.

В хвосте рейтинга располагаются республики Северного Кавказа. На среднюю зарплату в Дагестане можно купить только 483 литра бензина, в Карачаево-Черкесии — 508 литров и 517 — в Кабардино-Балкарии.

Цены на топливо по России сильно разнятся. Так, в Ингушетии 92-й в среднем обойдется в 42,52 руб. за литр, и до 59 руб. на Чукотке. В группе с самыми низкими ценами на топливо Ингушетия — 40,33 руб., Томская — 40,52 руб. и Челябинская области — 39,43 руб., Алтайский край — 41,85 руб. и Ямал — 41,53 рубля.

Недешев бензин на Магадане (55,68 руб. за литр), Якутии (55,35), на Камчатке (50,09), в Ненецком автономном округе (48,89) и Сахалинской области (47,63 руб. за литр).

В десятку регионов с самыми высокими ценами на бензин входят Крым (50,25 руб. за литр), Севастополь (49,53), Адыгея (47,34) и Ставропольский край (46,91 руб. за литр).

Средний показатель доступности бензина по России — 896 литров, которые можно приобрести на одну среднемесячную зарплату по стране.

(По материалам РИА Новости (расчеты РИА Рейтинг по данным Росстата))

Тем временем средние цены на бензин в России продолжают расти, только за неделю с 28 января по 3 февраля 2019 года они увеличились на 34 копейки, это следует из данных Росстата.

В правительстве утверждают, что держат ситуацию под контролем и дорожать топливо будет лишь в пределах инфляции.



Рейтинг регионов России по доступности бензина для населения

Место Субъект РФ Сколько бензина АИ-92 можно купить на чистую среднюю з/п в регионе Цена бензина марки АИ-92 на середину января 2019 г., руб. за л Изменение цены бензина марки АИ-92 за год, % 1. Ямало-Ненецкий автономный округ 2006 41,53 6,6 2. Москва 1699 42,37 10,1 3. Ненецкий автономный округ 1588 45,09 9,8 4. Чукотский автономный округ 1534 56 7,7 5. Магаданская область 1473 50,08 5,7 6. Сахалинская область 1403 46 4 7. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 1398 44,03 10,1 8. Камчатский край 1337 46,95 2,7 9. Санкт-Петербург 1234 42,16 10,2 10. Мурманская область 1155 42,94 7,8

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

