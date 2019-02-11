Вторичный рынок в январе остался без изменений. Готовимся к спаду?

Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в январе вырос совсем незначительно — всего на 0,6%. Учитывая небольшой рост в прошлом году (+2,4%), можно предположить, что впереди у него не лучшие времена.

В январе 2019 года рынок автомобилей с пробегом достиг 339,2 тыс. единиц (+0,6%), сообщает аналитическое агентство «Автостат». Лидирует Lada, автомобили которой занимают почти четверть рынка (24,6%). Всего в январе перепродали 83,6 тыс. машин этой марки, падение составило 5,6%. На втором месте Toyota — 38,7 тыс. шт.(+4,1%), далее следуют Nissan — 19,6 тыс. шт. (+6,3%), Hyundai — 16,9 тыс. шт. (+2,8%) и Kia — 15,3 тыс. шт.( +9,4%). Марка Kia демонстрирует самую высокую динамику роста, по сравнению со остальными марками, вошедшими в ведущую десятку.

В модельной структуре вторичного рынка потрясений тоже не наблюдается — все так же первенствует хэтчбек Lada 2114 — 8,9 тыс. единиц (-10,3%), за ним Ford Focus — 8,4 тыс. экземпляров (-1,8%), на третьей строчке Lada Priora (7 тыс. шт.; —5,8%), далее Lada 2107 и Toyota Corolla. Кроме Фокуса, все иномарки, попавшие в топ-10, находятся в «плюсе». Большинство отечественных моделей, напротив, в «минусе» (кроме Лады 4x4). Больше всего выросли продажи у Kia Rio — плюс 17,8%, Toyota Camry (+7,8%) и Hyundai Solaris (+6,1%).

Рост вторичного рынка с каждым месяцем оказывается все менее существенным, не ожидает ли его в ближайшем будущем падение? Тенденцию мы сможем увидеть по окончании первого квартала этого года.

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В ЯНВАРЕ 2019 ГОДА (шт.)

№ Марка Январь 2019 Январь 2018 Изм.,% 1 LADA 83 601 88 572 —5,6 2 TOYOTA 38 683 37 154 4,1 3 NISSAN 19 636 18 467 6,3 4 HYUNDAI 16 933 16 469 2,8 5 KIA 15 294 13 974 9,4 6 CHEVROLET 15 174 14 898 1,9 7 VOLKSWAGEN 13 801 13 243 4,2 8 FORD 13 398 13 487 —0,7 9 RENAULT 12 703 11 946 6,3 10 MITSUBISHI 10 787 10 512 2,6 Всего по России 339 186 337 141 0,6

Специалисты выяснили, какие регионы предпочитают подержанные легковые автомобили новым. В лидерах — Еврейский автономный округ.

В 2018 году на вторичном рынке разошлось 5,4 млн автомобилей, что на 2,4% больше, чем в 2017 году.

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