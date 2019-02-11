Вторичный рынок в январе остался без изменений. Готовимся к спаду?

Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в январе вырос совсем незначительно — всего на 0,6%. Учитывая небольшой рост в прошлом году (+2,4%), можно предположить, что впереди у него не лучшие времена.

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В январе 2019 года рынок автомобилей с пробегом достиг 339,2 тыс. единиц (+0,6%), сообщает аналитическое агентство «Автостат». Лидирует Lada, автомобили которой занимают почти четверть рынка (24,6%). Всего в январе перепродали 83,6 тыс. машин этой марки, падение составило 5,6%. На втором месте Toyota — 38,7 тыс. шт.(+4,1%), далее следуют Nissan — 19,6 тыс. шт. (+6,3%), Hyundai — 16,9 тыс. шт. (+2,8%) и Kia — 15,3 тыс. шт.( +9,4%). Марка Kia демонстрирует самую высокую динамику роста, по сравнению со остальными марками, вошедшими в ведущую десятку.

В модельной структуре вторичного рынка потрясений тоже не наблюдается — все так же первенствует хэтчбек Lada 2114 — 8,9 тыс. единиц (-10,3%), за ним Ford Focus — 8,4 тыс. экземпляров (-1,8%), на третьей строчке Lada Priora (7 тыс. шт.; —5,8%), далее Lada 2107 и Toyota Corolla. Кроме Фокуса, все иномарки, попавшие в топ-10, находятся в «плюсе». Большинство отечественных моделей, напротив, в «минусе» (кроме Лады 4x4). Больше всего выросли продажи у Kia Rio — плюс 17,8%, Toyota Camry (+7,8%) и Hyundai Solaris (+6,1%).

Рост вторичного рынка с каждым месяцем оказывается все менее существенным, не ожидает ли его в ближайшем будущем падение? Тенденцию мы сможем увидеть по окончании первого квартала этого года.

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В ЯНВАРЕ 2019 ГОДА (шт.)

Марка

Январь 2019

Январь 2018

Изм.,%

1

LADA

83 601

88 572

—5,6

2

TOYOTA

38 683

37 154

4,1

3

NISSAN

19 636

18 467

6,3

4

HYUNDAI

16 933

16 469

2,8

5

KIA

15 294

13 974

9,4

6

CHEVROLET

15 174

14 898

1,9

7

VOLKSWAGEN

13 801

13 243

4,2

8

FORD

13 398

13 487

—0,7

9

RENAULT

12 703

11 946

6,3

10

MITSUBISHI

10 787

10 512

2,6

Всего по России

339 186

337 141

0,6

Фото: Depositphotos

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