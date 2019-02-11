Вторичный рынок в январе остался без изменений. Готовимся к спаду?

В январе 2019 года рынок автомобилей с пробегом достиг 339,2 тыс. единиц (+0,6%), сообщает аналитическое агентство «Автостат». Лидирует Lada, автомобили которой занимают почти четверть рынка (24,6%). Всего в январе перепродали 83,6 тыс. машин этой марки, падение составило 5,6%. На втором месте Toyota — 38,7 тыс. шт.(+4,1%), далее следуют Nissan — 19,6 тыс. шт. (+6,3%), Hyundai — 16,9 тыс. шт. (+2,8%) и Kia — 15,3 тыс. шт.( +9,4%). Марка Kia демонстрирует самую высокую динамику роста, по сравнению со остальными марками, вошедшими в ведущую десятку.
В модельной структуре вторичного рынка потрясений тоже не наблюдается — все так же первенствует хэтчбек Lada 2114 — 8,9 тыс. единиц (-10,3%), за ним Ford Focus — 8,4 тыс. экземпляров (-1,8%), на третьей строчке Lada Priora (7 тыс. шт.; —5,8%), далее Lada 2107 и Toyota Corolla. Кроме Фокуса, все иномарки, попавшие в топ-10, находятся в «плюсе». Большинство отечественных моделей, напротив, в «минусе» (кроме Лады 4x4). Больше всего выросли продажи у Kia Rio — плюс 17,8%, Toyota Camry (+7,8%) и Hyundai Solaris (+6,1%).
Рост вторичного рынка с каждым месяцем оказывается все менее существенным, не ожидает ли его в ближайшем будущем падение? Тенденцию мы сможем увидеть по окончании первого квартала этого года.
ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В ЯНВАРЕ 2019 ГОДА (шт.)
|
№
|
Марка
|
Январь 2019
|
Январь 2018
|
Изм.,%
|
1
|
LADA
|
83 601
|
88 572
|
—5,6
|
2
|
TOYOTA
|
38 683
|
37 154
|
4,1
|
3
|
NISSAN
|
19 636
|
18 467
|
6,3
|
4
|
HYUNDAI
|
16 933
|
16 469
|
2,8
|
5
|
KIA
|
15 294
|
13 974
|
9,4
|
6
|
CHEVROLET
|
15 174
|
14 898
|
1,9
|
7
|
VOLKSWAGEN
|
13 801
|
13 243
|
4,2
|
8
|
FORD
|
13 398
|
13 487
|
—0,7
|
9
|
RENAULT
|
12 703
|
11 946
|
6,3
|
10
|
MITSUBISHI
|
10 787
|
10 512
|
2,6
|
|
Всего по России
|
339 186
|
337 141
|
0,6
- Специалисты выяснили, какие регионы предпочитают подержанные легковые автомобили новым. В лидерах — Еврейский автономный округ.
- В 2018 году на вторичном рынке разошлось 5,4 млн автомобилей, что на 2,4% больше, чем в 2017 году.
Фото: Depositphotos
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