Как ГИБДД сопровождает VIP-автомобили. Шокирующее видео

В Сети появилось видео проезда автомобиля губернатора Владимирской области в сопровождении машины ДПС. Сотрудники патрульного экипажа устроили на дороге аварийную ситуацию.

Материалы по теме Сопровождавших VIP-машину гаишников отстранили от обязанностей

Как известно, губернаторы имеют право пользоваться проблесковым маячком только на служебном автомобиле исключительно в своем регионе. А что делать, если нужно в соседний регион? В Москву или по личным делам?

Новый глава Владимирской области нашел выход. Теперь его дорогой внедорожник без мигалки ездит в сопровождении экипажа ДПС. Причем ведущим себя на дороге нагло. Сотрудники ГИБДД не стесняются материться в громкоговоритель на водителя, который решил пропустить только экипаж, но не пускать сопровождаемый автомобиль с госномером А001МР33.

При этом на видео отлично видны сложные погодные условия и заснеженная обледеневшая дорога: даже водители фур держатся левого ряда. Но вынуждены пропускать своеобразный кортеж Владимира Сипягина, кстати, бывшего главы местного заксобрания и члена ЛДПР, партии, которая традиционно декларирует борьбу с привилегиями на дорогах.

По Правилам дорожного движения водитель, который не пропустил сопровождаемый ДПС автомобиль, может быть оштрафован на 500 руб. Правда, ситуация спорная, так как требовать права приоритета в проезде даже автомобили экстренных и оперативных служб вправе лишь убедившись, что пропускающие их водители не создадут помех другому транспорту или не попадут в аварийную ситуацию.

В пресс-службе губернатора не стали отрицать, что в машине с сопровождением находился губернатор, но считают нарушителем водителя, который снял видео. И даже грозятся потребовать возбудить против него дело об административном правонарушении.

С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.

Фото, видео: YouTube