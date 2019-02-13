Дележ взяток сотрудниками ГИБДД сняли на видео

Следственный комитет России опубликовал видео, на котором инспекторы ДПС делят полученные ими деньги от обманутых водителей.

Инспекторы Кисловодска промышляли тем, что вымогали взятки у водителей, обвиняемых ими же в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Преступная схема была простой и не отличалась оригинальностью: инспекторами останавливались иногородние автомобили, водителей которых обвиняли в пьяном вождении, а после угроз или открытого шантажа предлагали не заводить дело за денежное вознаграждение, сумма которого составляла от 12 до 50 тыс. рублей. Таким образом злоумышленники получили более 450 тыс. рублей.

« Следствием и судом установлено, что соучастники преступной группы в форменном обмундировании и при исполнении должностных обязанностей, заранее договорившись, в период с 30 июня по 23 декабря 2013 года под предлогом проверки документов водителя автомобиля останавливали въезжающий в город Кисловодск и выезжающий автотранспорт, отдавая предпочтение автомобилям с регистрационными знаками других субъектов. В ходе проверки документов водителей они высказывали свои подозрения о наличии у них признаков опьянения, после чего предлагали пройти в помещение, расположенное на маршруте патрулирования. Под действием угроз и психологического давления водители вынужденно передавали участникам преступной группы требуемую сумму денег », — говорится в сообщении Следственного комитета .

В преступной схеме принимали участие пятеро уже бывших сотрудников взвода в составе отдельной роты ДПС ОГИБДД ОМВД России по городу Кисловодску: Арман Геворгян, Александр Макаров, Виктор Тимановский, Рудольф Чилингарян и Михаил Фенев. Примечательно то, что следствию понадобилось пять лет, чтобы довести дело до суда, который признал их виновными в совершении ряда эпизодов преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток в виде денег за совершение незаконных действий (бездействие), группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством).

Суд приговорил бывших полицейских к срокам заключения от 6 до 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Несмотря на наличие таких улик, как данное видео, вымогатели виновными себя не признали.

С другими примерами нарушения закона и последствиями подобных действий можно ознакомиться здесь.

Фото: depositphotos.com

Видео: Следственный комитет РФ