Обновленный пикап Mitsubishi L200: скоро в России

Автомобили выпускают в Таиланде с декабря прошлого года. После запуска продаж на местном рынке пикапы отправятся еще в 150 стран, в том числе и в Россию.

Материалы по теме Обновленный пикап Mitsubishi L200: симпатичная «лошадь»

Mitsubishi L200 существенно изменился внешне: в его облике четко прослеживается новый дизайн-концепция «Скала». Это и рельефный фасад с узкими фарами и современной светодиодной оптикой (для дорогих комплектаций), и высокая линия капота и более строгие линии фонарей. Автомобиль оснащен легкосплавными 18-дюймовыми дисками.

Комплектаций планируется пять, все автомобили будут оснащены старым дизельным мотором 2,4 л (4N15) мощностью 154 л.с. или 181 л.с. в зависимости от комплектации. Принцип работы полноприводной трансмиссии Super Select 4WD обновленного L200 остался прежним, появился лишь новый селектор выбора режимов движения. Зато теперь со старым дизелем дружит новый 6-ступенчатый автомат, пришедший на смену пятиступке; оптимизированы настройки подвески; увеличены длина и высота автомобиля (5,225 мм/1,815 мм); на 15м м (865 мм) стал глубже кузов, а дорожный просвет вырос на 15 мм (до 220 мм). Кроме того, усилена жесткость кузова, улучшены тормозная система и увеличены углы въезда и съезда до 31⁰ и 29⁰ соответственно.

Автомобилю добавили комфорта: появился обогрев руля и передних сидений, 2-зонный климат-контроль, камера заднего вида, датчик дождя, USB-порт на центральной консоли и для пассажиров задних сидений, полки для смартфонов (внизу центральной консоли и в зоне второго ряда) и внутренние поручни для удобства входа-выхода задних пассажиров.

Цены обещают объявить 21 февраля.

Ранее мы писали, что продажи пикапа планируется начать в марте.

Китайская компания JAC грозится вывести на российский рынок свой пикап T6. Автомобиль уже получил Одобрение типа транспортного средства.

Фото:Mitsubishi