Renault лишила Карлоса Гона «золотого парашюта»

Сегодня совет директоров Renault единогласно постановил не выплачивать экс-главе компании выходное пособие, которое должно было составить два его годовых оклада.

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Сегодня пресс-служба автопроизводителя Renault распространила официальное заявление о лишении экс-главы компании выходного пособия. Кроме того, поскольку Карлос Гон не выполнил условия, необходимые для присвоения ему акций компании в период с 2015 по 2018 годы, при увольнении он теряет право на приобретение таких акций.

Решение о размере вознаграждения Карлоса Гона за его работу в 2018 году правление примет на заседании 15 марта этого года (в ближайшую пятницу).

По сведениям Рейтер, выходное пособие бывшему боссу Renault должно было составить 25,9 млн евро (около 34 млн долларов). Выплата Гону, который до сих пор остается в японской тюрьме в ожидании суда, «зависела от его присутствия в Renault», но это условие не было соблюдено.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр попросил представителя правительства в совете директоров Renault позаботиться о том, чтобы выплаты Карлосу Гону были сокращены в «максимально возможной степени». Чиновник отметил, что в данном случае дело не в жадности, а в «этике и порядочности».

Главный адвокат Гона Мотонари Оцуру в эту среду также подал в отставку. Его сменила команда, в состав которой входит высококлассный юрист Дзюнъитиро Хиронака.

24 января Renault назначила на пост нового президента корпорации Renault-Nissan Жана-Доминика Сенара и на прошлой неделе передала прокуратуре доказательства того, что на деньги Рено была оплачена часть расходов на свадьбу Гона в 2016 году.



Скандал, в котором замешан Карлос Гон, был спровоцирован внутренним расследованием Nissan , японская компания обвиняет его в неуплате налогов и других финансовых преступлениях. Renault до последнего поддерживала топ-менеджера, ссылаясь на недоказанность этих обвинений. Однако в прошлом месяце его вынудили уйти в отставку как с поста председателя, так и генерального директора корпорации. Видимо, доказательства все же нашлись.

Фото: imago/IP3press