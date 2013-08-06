Заезд NASCAR закончился массовой аварией

На гонках NASCAR во Флориде произошла массовая авария с участием 21 автомобиля.

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Гоночная серия NASCAR славится эффектными массовыми авариями, одна из которых произошла в эти выходные во время заезда во Флориде. Автомобили в этих гонках идут очень плотно, буквально подпирая друг друга бамперами и бортами, а ошибка одного приводит к выходу из гонки всех, кто едет рядом. Так произошло и на этот раз. Аварий во время заезда было очень много, но самой зрелищной, в которой столкнулся сразу 21 автомобиль, произошла под конец гонки, буквально на последних кругах.

Из-за аварий гонка останавливалась дважды, что заставило организаторов добавить 17,5 мили (28,16 км) для тех, кто избежал столкновений, а до финиша добралось всего около двух десятков автомобилей.

Гонки NASCAR подразумевают прохождение пилотами двухсот кругов без перерыва, поэтому аварии из-за усталости на последних кругах — явление достаточно частое. Именно благодаря авариям, которые происходят на скоростях более 300 км/ч, гонки NASCAR считаются одним из самых зрелищных и самых опасных автоспортивных мероприятий. Следует отметить, что болиды NASCAR проектируются так, чтобы обезопасить пилота при авариях на скоростях до 400 км/ч. Для справки, рекорд средней скорости прохождения круга NASCAR был установлен в Калифорнии и составляет 388,537 км/ч.

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Фото, видео: YouTube