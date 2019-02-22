Volvo показала обновленный кроссовер XC90

Не старайтесь найти внешние отличия: все они спрятаны от глаз.

Volvo XC90
Volvo XC90

Volvo > XC90

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Теперь для версии Т8 предлагается система рекуперации кинетической энергии. По словам представителей компании, такое решение позволит сэкономить до 15% топлива, а также снизить вредные выбросы в атмосферу. Все автомобили будет отличать литера «B».

Внешне же автомобиль практические не поменялся, кроссовер получил иную радиаторную решетку, новые цвета кузова и диски. Внутри также изменений немного: все исполнения, от пятиместного до семиместного, получили новые материалы отделки, включая такие эксклюзивные, как отделка шерстью.

Интерьер теперь можно заказать в четырехместном варианте (версия Excellence), пятиместном, семиместном и, впервые в классе — в шестиместном исполнении.

Фото: Volvo

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