Volvo показала обновленный кроссовер XC90

Не старайтесь найти внешние отличия: все они спрятаны от глаз.

Материалы по теме Volvo начала отговаривать людей от покупки автомобилей

Теперь для версии Т8 предлагается система рекуперации кинетической энергии. По словам представителей компании, такое решение позволит сэкономить до 15% топлива, а также снизить вредные выбросы в атмосферу. Все автомобили будет отличать литера «B».

Внешне же автомобиль практические не поменялся, кроссовер получил иную радиаторную решетку, новые цвета кузова и диски. Внутри также изменений немного: все исполнения, от пятиместного до семиместного, получили новые материалы отделки, включая такие эксклюзивные, как отделка шерстью.

Интерьер теперь можно заказать в четырехместном варианте (версия Excellence), пятиместном, семиместном и, впервые в классе — в шестиместном исполнении.

Тем, кому не нужен большой кроссовер, Volvo адресует универсал повышенной проходимости V60 Cross Country. Эксперты «За рулем» уже протестировали новинку.

Архитектуру последних моделей копируют и другие производители. Так, огромный вертикальный экран появился у нового Subaru Legacy.

Фото: Volvo