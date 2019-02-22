Страховщики стали больше платить по ОСАГО

При этом в Российском союзе автостраховщиков наблюдают снижение премии, которую получают страховые компании по «автогражданке».

Материалы по теме Минфин нашел новый способ поднять стоимость полиса ОСАГО

В январе 2019 года средняя выплата выросла на 5,2%, до 65 460 руб., при этом средняя премия снизилась на 2,3%, до 5688 руб., свидетельствуют данные Российского союза автостраховщиков.

Одновременно увеличилось число проданных полисов: в январе оно составило 2,4 млн штук, что на 6% больше, чем годом ранее. Общая премия, полученная страховыми компаниями, выросла на 3,6%, до 13,8 млрд рублей.

Страховщиков смущает, что количество урегулированных убытков в январе этого года выросло на 8%, до 168,8 тыс. шт. Выросло и количество заявленных убытков: в январе оно составило 211 тыс. штук, что на 17,6% больше, чем в январе 2018 года. Страховые компании в общей сложности выплатили 11 млрд рублей, что на 13,7% больше, чем годом ранее.

«Рост средней выплаты, а также увеличение количества заявленных и урегулированных убытков произошли после длительного их снижения. Мы полагаем, что рост средней выплаты связан, в, первую очередь, с применением актуализированных справочников средних стоимостей запчастей. Что же касается увеличения количества заявленных и урегулированных убытков, то РСА внимательно следит за этим трендом. Не исключено, что он вызван усилением работы недобросовестных посредников в регионах», — заявил президент РСА Игорь Юргенс.

Средняя премия снизилась и для легковых автомобилей, принадлежащих физлицам: с 5669 до 5564 руб., то есть на 1,8%. По словам Игоря Юргенса, это могло быть вызвано тем, что в январе был на 20% расширен тарифный коридор по ОСАГО, теперь тариф составляет от 2746 до 4942 руб. Глава РСА уверен, что этот тренд сохранится и в будущем, так как страховщики активнее конкурируют между собой.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС