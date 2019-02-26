Модель готовят к обновлению. Фотографии нескольких элементов утекли в Сеть.

Снимки модели Lada Vesta с новой конструкцией боковых зеркал напоминают о том, что АВТОВАЗ не прекращает работы над проектом Lada Vesta Facelift (FL). Речь идет о боковых зеркалах с электроприводом складывания. О том, что несколько опытных образцов Вест с такой функцией уже сошли с конвейера завода, сообщила «Российская газета».

Для того, чтобы внедрить электропривод складывания, пришлось изменить крепления зеркал к двери и использовать новый жгут проводов. Изменения также внесены и в блок управления.

Ранее предполагалось, что рестайлинговая Lada Vesta появится во второй половине 2019 года, но, скорее всего, АВТОВАЗ сдвинет обновление на 2020 год. Lada Vesta должна получить новые бамперы, фары и фонари, измененную решетку радиатора и колесные диски иной формы. Форсунки стеклоомывателя перенесут с капота на пластиковый обтекатель автомобиля, как это сделано на обновленной Ладе Гранте. Изменения ожидаются и в салоне — будет новая передняя панель, другую форму получит рычаг механической коробки передач, появится ниша для смартфона. За доплату предложат функцию беспроводной зарядки.

Нашей же Весте в феврале исполнилось три года. О ее неполадках читайте в очередном отчете по эксплуатации.

С некоторых пор Ладу Весту и Ларгус можно купить и в Боливии, правда, цены на автомобили «кусаются».

Фото: ВКонтакте