Обновленная Lada Vesta — первые фотографии

Модель готовят к обновлению. Фотографии нескольких элементов утекли в Сеть.

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

Снимки модели Lada Vesta с новой конструкцией боковых зеркал напоминают о том, что АВТОВАЗ не прекращает работы над проектом Lada Vesta Facelift (FL). Речь идет о боковых зеркалах с электроприводом складывания. О том, что несколько опытных образцов Вест с такой функцией уже сошли с конвейера завода, сообщила «Российская газета».

Для того, чтобы внедрить электропривод складывания, пришлось изменить крепления зеркал к двери и использовать новый жгут проводов. Изменения также внесены и в блок управления.

Ранее предполагалось, что рестайлинговая Lada Vesta появится во второй половине 2019 года, но, скорее всего, АВТОВАЗ сдвинет обновление на 2020 год. Lada Vesta должна получить новые бамперы, фары и фонари, измененную решетку радиатора и колесные диски иной формы. Форсунки стеклоомывателя перенесут с капота на пластиковый обтекатель автомобиля, как это сделано на обновленной Ладе Гранте. Изменения ожидаются и в салоне — будет новая передняя панель, другую форму получит рычаг механической коробки передач, появится ниша для смартфона. За доплату предложат функцию беспроводной зарядки.

Фото: ВКонтакте

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Отзывы о LADA Vesta (22)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Высокий клиренс, большой багажник

Недостатки:

робот не очень, тупит камера.

Комментарий:

Отличный автомобиль от Авто Ваза за свои деньги. Перед покупкой автомобиля записался на тест-драйв. За рулем очень комфортно, удобный подлокотник, большие зеркала. Почти за год использования автомобиля никаких серьезных поломок не было, единственное, иногда не включается камера заднего вида. Тач...

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