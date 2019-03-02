Вот это реакция: полицейский спасается от фуры

На опубликованном в Сети видео инспектор ДПС едва успел нырнуть в сугроб, чтобы не быть сбитым тяжелым грузовиком, который занесло во время резкого торможения.

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Сотруднику ГИБДД в Екатеринбурге удалось избежать смерти в последний момент, когда его едва не сбил скользящий боком неконтролируемый грузовик. Видео с чудесным спасением служивого было опубликовано в Сети.

Водитель грузовика потерял управление из-за выскочившего перед ним легкового автомобиля, водитель которого решил, что вальяжное встраивание в ряд перед тяжелым грузовиком, едущим в гору, никому не повредит. В результате резкого торможения тяжелую заднюю часть грузового автомобиля занесло, и он, едва не сбив полицейского, врезался в стоящий на обочине автомобиль.

Списать занос грузовика на неопытность его водителя не получится, так как управлял им 29-летний мужчина с 8-летним опытом грузоперевозок.

В этом ДТП, к счастью, никто не пострадал, а произошедшее стало хорошим примером того, что происходит во время необдуманного встраивания в полосу движения.

Чудеса случаются чаще, чем мы думаем. Например, недавно в США автомобиль Tesla влетел в дерево на скорости 150 км/ч и загорелся, но водитель при этом не получил ни царапины.

Чудесами надо пользоваться, как одна автоледи, вылетевшая с дороги, затем вернувшаяся и продолжившая движение как ни в чем не бывало. Этот танец надо видеть!

Фото, видео: YouTube