Изменения коснулись не только технической начинки, но и сути автомобиля.

Материалы по теме Лишь бы без подушек: теперь УАЗ Хантер — это грузовик

Сначала о самом главном — изменился тип транспортного средства, сообщает пресс-служба автозавода. Теперь УАЗ Хантер сертифицирован по категории повышенной проходимости N1G с заявленной технически допустимой максимальной массой 2495 кг. При этом управлять внедорожником по-прежнему можно с водительским удостоверением «легковой» категории B. Впрочем, неожиданностью для нас это не стало — ранее мы писали, что таким образом уазовцам удастся сэкономить — как малотоннажному грузовому автомобилю Хантеру не нужна обязательная для легковушек подушка безопасности водителя.

Но вот без системы ЭРА-ГЛОНАСС и антиблокировочной системы тормозов любому новому автомобилю не обойтись, поэтому отныне они есть и у Хантера.

Кроме того, Хантеры теперь комплектуются надежными и простыми в обслуживании мостами «Спайсер» и корейскими 5-ступенчатыми механическими коробками передач Dymos, которые хорошо зарекомендовали себя на внедорожниках УАЗ Патриот и Пикап.

Продажи обновленного Хантера начались сегодня — 1 марта. Цены на автомобиль с двигателем 2.7 (135 л.с., 217 Н·м), полным приводом и «понижайкой» в простом исполнении «Классик» начинаются от 732 000 рублей, с блокировкой дифференциала — от 770 900 рублей.

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Через три года из Европы придется уйти тем автопроизводителям, которые не смогут оснастить свои модели современными системами безопасности и помощи водителю. Среди них и УАЗ.



Фото: УАЗ