Subaru готовит самый большой в своей истории отзыв автомобилей

Под сервисную кампанию попадет около 2,3 млн автомобилей марки, у которых обнаружен дефект стоп-сигналов.

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Subaru планирует отозвать около 2,3 млн автомобилей по всему миру из-за проблем со стоп-сигналами. Этот отзыв станет самым большим за всю историю автомобилестроения.

Под сервисную кампанию попали популярные модели Impreza и Forester, проданных в Соединенных Штатах, Японии и других странах в период с 2008 по 2017 годы, у которых дефект стоп-сигналов может привести к проблемам с зажиганием.

Начиная с конца 2017 года Subaru столкнулась с целым рядом серьезных проблем, которые даже приводили к остановке главного конвейера компании почти на две недели. Тогда был обнаружен дефект усилителей рулевого управления.

До этого, в конце прошлого года, Subaru объявила о глобальной сервисной кампании, связанной с двигателями, у которых обнаружился дефект пружин клапанов. Ранее компания пережила ряд проверок после обвинений в умышленном занижении показателей выбросов вредных веществ и уровня расхода топлива, которые сопровождались обысками в штаб-квартире в Токио.

В результате прогноз годовой прибыли компании был снижен до рекордно низкого уровня.

Фото: Subaru