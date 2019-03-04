Subaru готовит самый большой в своей истории отзыв автомобилей

Subaru планирует отозвать около 2,3 млн автомобилей по всему миру из-за проблем со стоп-сигналами. Этот отзыв станет самым большим за всю историю автомобилестроения.
Под сервисную кампанию попали популярные модели Impreza и Forester, проданных в Соединенных Штатах, Японии и других странах в период с 2008 по 2017 годы, у которых дефект стоп-сигналов может привести к проблемам с зажиганием.
Начиная с конца 2017 года Subaru столкнулась с целым рядом серьезных проблем, которые даже приводили к остановке главного конвейера компании почти на две недели. Тогда был обнаружен дефект усилителей рулевого управления.
До этого, в конце прошлого года, Subaru объявила о глобальной сервисной кампании, связанной с двигателями, у которых обнаружился дефект пружин клапанов. Ранее компания пережила ряд проверок после обвинений в умышленном занижении показателей выбросов вредных веществ и уровня расхода топлива, которые сопровождались обысками в штаб-квартире в Токио.
В результате прогноз годовой прибыли компании был снижен до рекордно низкого уровня.
- Некачественная сварка автомобилей Subaru привела к тому, что в августе 2018 года под пресс отправились почти 300 новеньких кроссоверов.
- Год назад в России отзывали Subaru WRX STI из-за возможности короткого замыкания.
Фото: Subaru
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