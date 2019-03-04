Начался прием заказов на обновленный Mercedes-Benz V-класса

Премьера Mercedes-Benz V-класса состоится завтра на Женевском автосалоне, но заказать его в Европе можно уже сегодня.

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Mercedes-Benz V-класса получил новый дизайн, а также современные двигатели и 9-ступенчатую коробку передач 9G-TRONIC. Стоимость автомобиля в Германии составляет от 39 632 евро (2 953 560 рублей).

Дизайн V-класса теперь созвучен с внешностью современных легковых Mercedes-Benz. Автомобиль кажется шире и устойчивее за счет нового бампера с огромным воздухозаборником. Решетка радиатора забрана сеткой с новым жемчужным рисунком, поверх которой на двух серебряных полосках красуется большой логотип Mercedes-Benz. Кузов V-класса теперь может окрашиваться в новые спокойные цвета металлик (серый и серый селенит), а гамма колесных дисков включает в себя 17-, 18- и 19-дюймовые.

Салон новинки выполнен в том же стиле, что и салоны других легковых моделей Mercedes-Benz. Это видно по центральной консоли и подлокотнику, воздуховодам и панели приборов. Выглядеть богато и дорого салон заставляет кожаная обивка, а также лакированные, деревянные, карбоновые или алюминиевые вставки. Теперь на втором ряду нового V-класса могут устанавливаться комфортные сиденья с откидывающимися спинками, обогревом, вентиляцией и функцией массажа.

Обновленный Mercedes-Benz V-класса оснащается 4-цилиндровым турбодизельным двигателем OM 654, который в зависимости от настроек обладает мощностью 163 (V 220 d), 190 (V 250 d) и 239 (V 300 d) л.с. При этом средний расход топлива во всех версиях заявлен производителем на уровне 6,3–5,9 л на 100 км пути. Самая мощная версия автомобиля разгоняется до 100 км/ч за 7,9 секунды, развивая максимальную скорость 220 км/ч.

Обновленный V-класс оснащается также новым автоматом 9G-TRONIC, который пришел на смену коробке 7G-Tronic. Водитель может с помощью функции Dynamic Select выбирать комфортный или спортивный режим работы трансмиссии либо управлять переключениями самостоятельно, вручную, используя подрулевые лепестки.

Все версии V-класса имеют задний привод, но в качестве опции автомобиль можно оснастить системой полного привода 4MATIC.

Как и другие модели Mercedes-Benz, обновленный V-класс оснащен системой активной помощи при торможении, которая способна прогнозировать вероятные столкновения и предупреждать об этом водителя. Если водитель не реагирует, система останавливает автомобиль самостоятельно. Еще одна новая система безопасности носит название Highbeam Assist Plus и позволяет водителю постоянно ездить с включенным дальним светом без риска ослепления других участников дорожного движения. Секрет системы кроется в том, что светодиоды модуля дальнего света могут частично деактивироваться, создавая U-образный вырез в пучке света.

О начале продаж обновленного Mercedes-Benz V-класса в России и о его стоимости будет сообщено позже.

Фото: Mercedes-Benz