7 фактов о новом кроссовере Audi

Кроссовер Audi Q4 e-tron пойдет в серию в 2020 году. Пока же он носит звание концепта и демонстрирует ближайшее будущее марки.

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Новинка получилась во многом инновационной, хоть и выглядит как обычный кроссовер с футуристичной внешностью. В Audi Q4 e-tron использовано немало интересных решений, главные из которых заслуживают особого внимания. Всего мы насчитали семь интересных фактов.

Факт первый

Компактный Audi Q4 e-tron оснащен двумя электродвигателями общей мощностью 306 л.с. и системой полного привода Audi quattro, благодаря чему автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего 6,3 секунды, развивая в итоге скорость до 180 км/ч. На задней оси установлен более мощный мотор, имеющий 204 л.с. и 310 Нм, а впереди стоит 102-сильный двигатель с крутящим моментом 150 Нм. Механической передачи тяги между моторами нет: каждый из них отвечает за свою ось и перераспределяет крутящий момент между колесами за доли секунды. Оба двигателя связаны друг с другом через общий электронный блок управления. При размеренной езде используется, в основном, только задний синхронный электромотор. Передний асинхронный электродвигатель используется, если у водителя возникла необходимость дополнительной мощности.

Факт второй

Под полом кроссовера, между его осями, находится большая 510-килограммовая аккумуляторная батарея емкостью 82 кВт/ч, которая обеспечивает запас хода на 450 км. Для этого в Audi Q4 e-tron используется множество решений, повышающих экономичность. Это и низкий коэффициент лобового сопротивления, равный 0,28, и система рекуперации энергии, а также сложная система терморегулирования привода и аккумуляторной батареи. Благодаря установке аккумулятора под пол центр тяжести Q4 e-tron находится там же, где и у седанов Audi, а его масса распределяется по осям в пропорции 50:50.

Факт третий

Длина Audi Q4 e-tron составляет 4,59 метра. Его ширина равна 1,9 м, а высота — 1,61 метра. Это не самый маленький кроссовер в классе. При колесной базе длиной 2,77 м его салон не уступает по размерам салонам более крупных моделей, особенно в зоне для ног не только задних, но и передних пассажиров.

Факт четвертый

При разработке новинки инженеры делали ставку на экологичность. Это касается не только двигателей. Например, ковровое покрытие пола кроссовера сделано из вторсырья, а вместо хрома в отделке используется многослойное покрытие — органическое стекло Plexiglas с эффектом инея.

Факт пятый

Мультируль автомобиля оснащен не привычными кнопками, а сенсорными элементами. За рулем установлена панель приборов, но не обычная, а виртуальная, на которую выводится показания скорости, уровня заряда батареи, навигационные карты и многое другое. Новое здесь — не только крупноформатный проекционный дисплей, но и поддерживаемая им функция дополненной реальности, когда на имеющуюся, например, карту накладывается запрошенная водителем информация.

Факт шестой

В Audi разработали новый оттенок цвета. Казалось бы — ничего особенного, но не все так просто. Этот новый синий цвет Solar Sky способен менять оттенок. Благодаря этому покрытие отражает коротковолновый диапазон солнечного света и сохраняет прохладу в салоне. Из-за того что салон нагреваются значительно меньше, на его охлаждение нужно совсем немного энергии.

Факт седьмой

Модульная платформа MEB, на которой построен Audi Q4 e-tron, создана специально для электромобилей. Благодаря этому, например, аккумуляторную батарею можно смещать или заменять на другую, отличной формы и массы без внесения изменений в конструкцию машины. Кроме того, эта платформа позволяет электрифицировать модели компактного сегмента, в которых не так много места, как в полноразмерных автомобилях.

С премьерами автосалона в Женеве можно ознакомиться в онлайн-трансляции, которую ведут корреспонденты «За рулем».

Фото, видео: Audi