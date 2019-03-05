До чего только не доводит употребление спиртных напитков! Вот и этот автовладелец попал под обаяние случайного прохожего, а потом опомнился.

Материалы по теме Нетрезвые мужчины избили водителя скорой из-за «неправильной» парковки

Эта странная история произошла в Рыбинске (Ярославская область). Молодые и, как потом выяснилось, малознакомые люди мирно выпивали, а потом один из них, поддавшись на уговоры, дал новоиспеченному «другу»-собутыльнику свою машину — покататься.

Протрезвев, он сообразил, что сделал, и побежал в полицию заявлять об угоне. Сотрудники полиции нашли «угонщика» и установили истинные причины его действий, сообщает областная прокуратура. Тут уж обвинение повернулось против «потерпевшего» — его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Теперь самому 30-летнему автовладельцу грозит штраф в размере 15 000 рублей. И это еще мягкое наказание: суд учел, что у мужчины ранее не было судимостей!

В Сызрани водитель грузовика не заметил уснувшего под его грузовиком нетрезвого мужчину. И все завершилось бы плачевно, если бы не милая девушка, оказавшаяся поблизости.

Как известно, обнаружить черную кошку в черной комнате довольно сложно. Особенно если эта «кошка» еще и нетрезвая.



Фото: depositphotos.com