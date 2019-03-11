Почему у «семерки» большие «ноздри». Объяснительная дизайнера BMW

Дизайнеры компании BMW наконец объяснили, почему у баварского флагмана такая огромная решетка радиатора.

Материалы по теме Обновленная «семерка» BMW: огромные ноздри и фары как у X7

Решение BMW увеличить размер решетки радиатора обновленного седана 7-й серии общественность восприняла неоднозначно. В Сети даже появилось несколько шутливых рендеров будущих моделей BMW с еще более гигантскими решетками радиатора, которые не оставляют места даже фарам.

В результате активной критики и множества нападков в адрес столь массивных «ноздрей» «семерки» специалисты компании были вынуждены дать официальный ответ и даже сняли видео.

О неоднозначном новом дизайне BMW 7-й серии в видеоролике рассказывает дизайнер компании Алексей Хеза. По его словам, размер решетки пропорционален положению автомобиля в модельном ряду BMW. Это традиция. То есть «ноздри» обновленного седана соответствуют размеру решеток других моделей BMW: чем больше автомобиль, тем больше его решетка радиатора. Если у BMW 1-й серии «ноздри» едва заметны, то у 5-й серии они гораздо крупнее. Кроссовер X5 2019 года имеет еще более крупную решетку радиатора, а значит кроссоверу X7 и седану 7-й серии приходится иметь просто гигантские «ноздри». Ничего личного, никаких комплексов, просто традиции.

Кроме того, Хеза добавил, что большая решетка радиатора в сочетании с широким нижним воздухозаборником позволила улучшить аэродинамику седана — благодаря особому распределению воздушных потоков.

То есть теперь владельцы BMW могут не стесняться слишком крупных или, наоборот, компактных решеток радиаторов своих автомобилей. Просто аккуратные немцы в очередной раз раскладывают все по полочкам.

Подробнее об обновленном BMW 7-й серии можно узнать здесь.

Известно, что существует две непримиримые армии фанатов BMW и Mercedes-Benz, которые ведут вечный спор, автомобили какой марки лучше. Предлагаем вам тоже немного поучаствовать в этом споре, но с небольшой поправкой: чей подержанный автомобиль лучше? BMW или Mercedes-Benz?

Фото, видео: BMW