В России начались продажи нового BMW 3-й серии. Пока минимальная стоимость автомобиля составляет 2,58 млн рублей.

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Продажи нового BMW 3-й серии стартовали с версий, оснащенных мощными двигателями. Менее мощные варианты автомобиля поступят в дилерские центры позже. Пока же к покупке предлагаются турбодизельный 190-сильный BMW 320d по цене от 2,58 млн рублей (от 2,72 млн рублей в полноприводной версии xDrive) и 258-сильный BMW 330i, за который нужно заплатить минимум 2,87 млн рублей. Оба двигателя работают в паре с 8-ступенчатым автоматом.

В базовой комплектации новинка оснащается такими системами, как «Старт-стоп» и выбора режима движения, динамическим круиз-контролем, передними и задними парктрониками. Высокая стоимость автомобилей объясняется и тем, что все доступные к заказу версии оснащены пакетом M Sport, который подразумевает наличие одноименной подвески и тормозной системы, а также знаменитую баварскую систему адаптивного рулевого управления. Спорт-пакет подразумевает и особый внешний дизайн. Автомобили оснащены 19-дюймовыми колесами и светодиодными противотуманными фарами, украшены обвесом «М» и особой отделкой BMW Individual Shadow Line, а кузова машин окрашены красками с эффектом «металлик».

В салоне, обитом алькантарой, также присутствуют спортивные нотки. Это, например, спортивное рулевое колесо и спортивные передние кресла. Среди систем, отвечающих за комфорт пассажиров — 3-зонный климат-контроль и медиасистема с 6 динамиками. Для комфорта управления предусмотрена система BMW Live Cockpit, которая позволяет отображать информацию на панели приборов и экране центральной консоли так, как это удобно водителю. Система входит в перечень базового оборудования первых представленных в России новых BMW 3-й серии.

Список базовых систем безопасности также достаточно широк. Это и система помощи при начале движения, и система динамического контроля и стабилизации. Есть даже система просушки тормозов, а также давно ставшие обязательными антиблокировочная система тормозов и система контроля тяги, система CBC, отвечающая за торможение при маневрах, и система динамического контроля торможения.

Позже в продажу должны поступить более скромные версии BMW 3-й серии, оснащенные меньшим количеством систем, без пакета M Sport и с более слабыми двигателями.

Об еще более мощном и дорогом седане 3-й серии можно узнать здесь.

Салон нового BMW 3-й серии оказался настолько удачным, что его получат и другие будущие модели марки.

Фото: BMW