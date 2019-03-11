Hyundai назвала российские цены на обновленную Элантру

Неплохо упакованный уже в базе седан С-класса стал дороже на 20 тыс. рублей. При этом цена за самую доступную версию Start — 1 049 000 рублей — не дает возможности автомобилю участвовать в возобновленных программах господдержки «Первый…» и «Семейный автомобиль».

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Elantra

Обновлению подверглось пятое поколение. За 25-летнюю историю автомобиль разошелся тиражом свыше 12 млн экземпляров, став абсолютным бестселлером марки. Пятое поколение Элантры доступно на нашем рынке с 2016 года, с тех пор россияне приобрели 11 142 седана С-класса. Впервые же к нам автомобиль заехал в 1997 году (всего 115 тыс. реализованных за эти годы машин).

Как водится, обновленный автомобиль получил лишь косметические изменения, а также функции, ранее недоступные. Эффектная светодиодная задняя и передняя оптика (в базе — галогенная), новый блок климат-контроля и большой 7-дюймовый дисплей — по большому счету все изменения Элантры. Стоит признать, что теперь она выглядит свежее, что, как говорится, и требовалось доказать. По технической части без новостей — та же пара бензиновых моторов (1.6, 128 л.с. и 2.0, 149 л.с.) и коробок (6МТ и 6АТ).

Обновленная Hyundai Elantra

Комплектаций будет по-прежнему четыре:

Start — от 1 049 000 рублей. В ней двигатель 1,6 л и 6-ступенчатая механика, кондиционер и штампованные колесные диски, но уже есть круиз-контроль и обогрев передних сидений.

— от 1 049 000 рублей. В ней двигатель 1,6 л и 6-ступенчатая механика, кондиционер и штампованные колесные диски, но уже есть круиз-контроль и обогрев передних сидений. Base — от 1 120 000 рублей. Включает в себя мультимедийку с экраном 7 дюймов и поддержкой CarPlay и Android Auto , а также обогрев руля и камеру заднего вида. Здесь же появляется возможность за доплату выбрать двигатель 2.0. За него придется отдать всего 30 тыс. руб.

— от 1 120 000 рублей. Включает в себя мультимедийку с экраном 7 дюймов и поддержкой и , а также обогрев руля и камеру заднего вида. Здесь же появляется возможность за доплату выбрать двигатель 2.0. За него придется отдать всего 30 тыс. руб. Active — от 1 190 000 рублей. Станет самой продаваемой, так как в ней уже двухзонный климат-контроль (с обновленным блоком управления) и 16-дюймовые легкосплавные колеса, а к мотору 2.0 предлагается и 6-ступенчатый автомат. К слову, доплата за него — 35 тыс. рублей.

— от 1 190 000 рублей. Станет самой продаваемой, так как в ней уже двухзонный климат-контроль (с обновленным блоком управления) и 16-дюймовые легкосплавные колеса, а к мотору 2.0 предлагается и 6-ступенчатый автомат. К слову, доплата за него — 35 тыс. рублей. Elegance — от 1 315 000 рублей. Это топовое исполнение, включающее светодиодные фары, беспроводную зарядку для телефонов и пакеты Style & High Tech .

Интерьер обновленной Hyundai Elantra

Большую ставку при продвижении обновленной модели корейцы будут делать на фирменные финансовые инструменты — программы Hyundai Finance и Hyundai Start. Уже сегодня более половины всех продаваемых седанов марки реализуются взаймы, до конца года этот показатель планируется нарастить до 60%. И вот каким образом.

По словам директора по продажам Hyundai Capital Алексея Гурина, его команда разработала уникальное предложение, взяв в расчет разницу в пользовании автомобилем покупателями. Пробеги, которые они проезжают за время пользования кредитом, отличаются, так почему бы не предложить гарантированную остаточную стоимость (сумму, которую вернут через три года пользования автомобилем) исходя из этой особенности? Так, если пробег за три года составит 90 тыс. км, то вам вернут лишь половину от изначальной цены возвращенной машины, 60 тысяч — 55%, а 45 тысяч — 60%.

Мультимедийная система обновленной Элантры с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой CarPlay и Android Auto.

В Hyundai также изучили покупателей Солярисов, которые сегодня по обычным кредитам в среднем в месяц платят около 16 тыс. рублей. По программе Start за Элантру можно будет платить лишь 12 тысяч ежемесячно, что делает такую покупку разумной, считает Алексей Гурин.

«За рулем» уже поездил на обновленной Элантре и поделился первыми впечатлениями от поездки.

Месяц назад Hyundai подняла на сумму от 8 тыс. до 65 тыс. рублей розничные цены на весь свой модельный ряд. На 10 тысяч подорожала и дорестайлинговая Hyundai Elantra.

Фото: Артур Cаруханов и Hyundai