Решено, кто будет отвечать за камеры на ж/д переездах

В документе говорится, что специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и видеозаписи, в первую очередь должны быть оборудованы железнодорожные переезды, на которых в течение последних трех лет не менее двух раз произошли столкновения автотранспортных средств с железнодорожным подвижным составом, а также оборудованные семафором, но при этом не имеющие специальных устройств заграждения.
Владелец железной дороги ежегодно до 1 июля текущего года по итогам прошедшего года формирует план оборудования камерами видеофиксации железнодорожных переездов. Согласно ему проводит инспектирование железнодорожных переездов, в котором принимают участие представители владельца автомобильной дороги, представители органов местной исполнительной власти и ГИБДД.
После этого владелец железной дороги устанавливает на переезде камеры фото- и видеофиксации и передает это оборудование в собственность либо безвозмездное пользование органам государственной власти субъекта РФ. Местные власти должны следить за эксплуатацией оборудования, обеспечивать его техническую поддержку и ремонт в течение всего срока службы.
В свою очередь владелец участка автомобильной дороги, на котором размещены видеокамеры при ж/д переезде, обязан оборудовать это место техническими средствами организации дорожного движения и дорожной разметкой в соответствии с утвержденными законом требованиями.
Новые правила разработаны в связи с изменениями в закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности», принятыми Госдумой в конце 2018 года.
- Потребность в оснащении ж/д переездов видеокамерами появилась в 2017 году после участившихся случаев аварий в таких местах. Так, на железнодорожной станции, расположенной во Владимирской области, автобус Mercedes-Benz заглох на путях и был буквально разорван поездом.
Фото: Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС
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