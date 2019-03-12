Внедорожникам Toyota Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado добавили брутальности

Toyota расширила линейку внедорожников в специальной версии TRD. Дилеры уже начали прием заказов на эти автомобили.

Toyota Land Cruiser 200 TRD

Помимо модели Fortuner спецсерию Toyota Racing Development (TRD) получили внедорожники Toyota Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado.

Серия TRD разработана с целью усилить брутальный образ семейства Land Cruiser и Fortuner. Подразделение TRD занимается развитием спортивного направления Toyota (включая подготовку спортивных автомобилей), тюнингом серийных автомобилей бренда, производством деталей и аксессуаров для тюнинга, а также приданием внедорожникам Toyota дополнительного «характера».

Отличить автомобили спецсерии Toyota Land Cruiser 200 TRD можно по агрессивному дизайну решетки радиатора, переднего и заднего бамперов. Накладки на передний бампер имеют стильные контрастные вставки и хромированные элементы. Ярко-красным логотипом спецсерии отмечена не только решетка радиатора и пятой двери, но и колпачки колесных дисков. Салон украшен вставками под алюминий, а кнопка пуска двигателя выполнена в стилистике TRD.

Гидропневматическая передняя и задняя подвески с регулировкой кузова по высоте, адаптивная система регулировки жесткости подвески (AVS) и 20-дюймовые колесные диски дадут возможность владельцам Land Cruiser 200 TRD чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

На выбор покупателя следующие цвета автомобиля — белый перламутр, серебристый металлик, темно-серый металлик, черный и темно-синий металлики.

Стоимость Toyota Land Cruiser 200 TRD составляет 5 914 000 рублей для дизельной версии и 5 770 000 рублей для бензиновой.

Land Cruiser Prado TRD

Toyota Land Cruiser Prado в версии TRD создан на базе комплектации «Престиж». Новая решетка радиатора цвета Gun Metallic перекликается с аналогичными по цвету элементами переднего бампера, у которого также иной дизайн. Как и у «старшей модели» семейства Land Cruiser, в салоне внедорожника есть специальная кнопка пуска двигателя TRD, а логотипы TRD расположены на пятой двери, переднем бампере и центральных колпачках колесных дисков.

Автомобиль в этой версии доступен в цветах белый перламутр, черный металлик, пепельно-серый металлик и темно-синий металлик. Комплектация Toyota Land Cruiser Prado TRD предлагается по цене 4 035 000 рублей для дизельной версии и 4 080 000 рублей для бензиновой.

Toyota Fortuner TRD

Тюнинговый комплект внедорожника Toyota Fortuner TRD, который поступил в продажу в октябре 2018 года, также включает иную решетку радиатора, измененный дизайн переднего и заднего бамперов и черные окантовки фар и задних противотуманных фонарей.

Напомним, стоимость внедорожника Toyota Fortuner серии TRD составляет 2 951 000 рублей.

На мотор-шоу в Чикаго японцы представили спецверсию кроссовера Toyota RAV4.

Большой седан Camry также недавно получил спортивную версию, правда, не у нас, а в Северной Америке.



Фото: Toyota