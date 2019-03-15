Элитных сотрудников ГИБДД поймали на взятке

У сотрудников спецбатальона ГИБДД была обнаружена взятка в размере 1 млн рублей, которую им «подкинули наркоманы».

Материалы по теме Дележ взяток сотрудниками ГИБДД сняли на видео

В центре Москвы произошла запутанная история, которая закончилась задержанием сотрудников 6-го отдельного специального батальона ДПС ГИБДД Главного управления МВД по Москве. Их подозревают в получении взятки в размере одного миллиона рублей. Всего по делу проходит семь человек.

Инспекторы спецбатальона остановили для проверки показавшийся им подозрительным красный автомобиль марки BMW. Управляла машиной 40-летняя жительница Ингушетии Наталья Алексейкина. На пассажирском сиденье находился бизнесмен Руслан Садеков, у которого при обыске было найдено 1,6 г амфетамина.

По одной из версий, в процессе переговоров было решено отпустить Наталью и Руслана за взятку в размере 1 млн рублей, что и было сделано, пишет канал Mash. Позже женщина и ее друг бизнесмен обратились в полицию с заявлением о вымогательстве денег, которые впоследствии были найдены в бардачке служебного автомобиля ДПС.

Версия событий арестованных инспекторов, естественно, отличается. По их словам, деньги им подбросили из чувства мести.

В истории уже разбираются сотрудники Управления собственной безопасности МВД и Следственный комитет России.

С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.

Фото: depositphotos.com