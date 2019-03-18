Техосмотр по-новому: подробности реформы

Министерство экономики доработало законопроект, реформирующий систему техосмотра в стране.

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Медленно, но верно законопроект движется ко второму чтению в Госдуме — оно станет основным. Минэкономики выслушало все претензии со стороны депутатов и участников рынка, после чего внесло изменения в законопроект, который революционно меняет существующие правила обязательного техосмотра.

Штраф в 2000 руб. за езду без пройденного техосмотра, видеофиксация его прохождения и перевод диагностических карт в электронный вид остались ко второму чтению на месте. В Минэкономике говорят, что основная цель реформы — это прекращение продажи диагностических карт, особенно вместе с полисом ОСАГО. По словам участников рынка, сегодня так поступает около 80% всех автовладельцев.

Согласно новым поправкам, ГИБДД возвращает себе контроль над техосмотром автобусов: повышенная аварийность с их участием давно беспокоит президента России. Ведомство полностью потеряло контроль над техосмотром в 2011 году, но теперь Госавтоинспекции вернут часть функций, пишет «КоммерсантЪ». Для этого поправки будут внесены в закон «О полиции», а также подписано отдельное постановление правительства.

Также предлагается смягчить требования по фиксации прохождения техосмотра. Первоначально операторы (их сегодня в стране 4,9 тысячи, каждый ежедневно проводит 50–60 техосмотров) предлагалось обязать фиксировать все на видео, которое потом должно было передаваться на серверы МВД. В новой редакции оператор будет обязан передавать только фотографии, а видео предоставлять лишь по запросу ГИБДД.

Среди других изменений: введение штрафов для должностных лиц (30–50 тыс. руб.) и простых сотрудников (5–10 тыс. руб.) операторов техосмотра за незаконную выдачу диагностических карт. Штраф для компаний остался на прежнем уровне — 100–300 тыс. руб.

Также Минэкономики предлагает внести изменения в законы «О рекламе» и «Об информационных технологиях». Фирмы, не имеющие соответствующей аккредитации, не смогут рекламировать услуги по проведению техосмотра. А Роскомнадзор сможет блокировать сайты, содержащие информацию о незаконных услугах в этой области.

Эксперты говорят о том, что Минэкономики пытается «отполировать» законопроект, но даже некоторые послабления для операторов вынудят многие честные компании закрыться. А ужесточение штрафов не будет работать из-за отсутствия контроля за операторами. Скептически они относятся и к блокировке сайтов, говоря о том, что обычно у таких сайтов есть несколько «зеркал»: закроют один, через пять минут появляется новый.

По мнению участников рынка, Минэкономики должно исключить из процесса участие страховых компаний, поднять тарифы на техосмотр (в некоторых регионах техосмотр стоит 200–300 руб.), а также прописать обязанность операторов техосмотра соответствовать квалификационным требованиям профстандарта. Последний уже разработан, но так и не введен в действие.

В Госдуме предложили вообще отменить обязательный техосмотр.

Читатели «За рулем» сомневаются, что реформа техосмотра будет успешной.

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