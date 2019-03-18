Фура ложится набок. С ветром не справилась!

Большинство водителей легковых автомобилей могут довольно легко справляться с боковым ветром, но для водителей грузовиков это порой становится проблемой. Новое подтверждение — на видео.

Если порыв ветра попадает в борт грузового автомобиля, большая площадь транспортного средства и высокий центр тяжести могут привести к его опрокидыванию. Именно это и произошло с фурой в Техасе.

Скорость ветра в этот день была порядка 80 км/ч с порывами местами до 120 км/ч. На видео заметно, что ветер начинает сносить грузовик вправо, водитель не справляется с управлением, и машина буквально ложится набок. По инерции фура продолжает скользить вдоль дороги, а затем останавливается, полностью перегородив шоссе.

Обычно, чтобы избежать подобных происшествий, при сильном порыве ветра рекомендуют плавно снизить скорость. Но самый безопасный вариант все же припарковаться и переждать, пока его порывы не утихнут.

На этом видео инспектор ДПС едва успевает нырнуть в сугроб, чтобы не быть сбитым тяжелым грузовиком. Реакция у полицейского молниеносная!

Не менее быстрая реакция и у вьетнамской мамы, которая буквально выдергивает своего ребенка из-под колес «летящего» грузовика.



Видео: YouTube