Начальник ГИБДД купил Land Cruiser: помогли родители!

Однако местному МВД такая покупка показалась подозрительной. В результате сотрудник ГИБДД был уволен.

Дорогостоящие покупки, совершенные сотрудниками полиции, все чаще оказываются в центре внимания не только общественности и СМИ, но и борцов с коррупцией из самого МВД.

Начальник отдела Аргузинского района Башкирии мечтал о красивом и крутом внедорожнике. В 2017 году он приобрел в собственность Toyota Land Cruiser Prado. Но практически сразу попал под прицел отдела собственной безопасности МВД республики — машина обошлась ему в 2 963 000 рублей, а это ни много ни мало три годовых оклада всей семьи полицейского.

Силовики допросили начальника отдела ГИБДД, он объяснил, что один миллион рублей ему подарили родители, 1,95 миллиона рублей он взял в кредит, а еще 13 тыс. рублей — накопил самостоятельно.

Объяснение не устроило борцов с коррупцией, и они проверили доходы семьи майора полиции. Как пишет UFA1, выяснилось, что доход начальника отдела ГИБДД, его супруги и несовершеннолетних детей с 2014 по 2017 годы составил 2 345 000 руб. Кроме того, подозрение вызвал и тот факт, что майор полиции ездил сам на внедорожнике, но оформил его на мать.

В итоге руководство МВД по Башкирии приняло решение уволить полицейского «по отрицательным мотивам». Возбуждено ли против него дело о коррупции, не сообщается.

Фото: Toyota