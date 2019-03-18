Обновленный Nissan Qashqai — теперь и цены!

В феврале стали известны комплектации обновленного Nissan Qashqai второго поколения, а теперь появились и цены на них. Стартуют они с отметки в 1 290 000 рублей.

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

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Обновленный Nissan Qashqai: известны комплектации, их 10!

Цены на обновленный Nissan Qashqai (в комплектации XE) стартуют с отметки в 1 290 000 рублей (до обновления — от 1 256 000 рублей). Уже в базе автомобиль оснащен ABS, системой распределения тормозных усилий, системой помощи при экстренном торможении, системой стабилизации, 6 подушками безопасности, системой помощи при старте в гору, системой активного контроля траектории движения, дверными замками с защитой от случайного открытия внутри, регулировкой сиденья водителя в 6 направлениях, регулировкой сиденья переднего пассажира в 4 направлениях, управлением системой hands-free на руле, системой беспроводной связи Bluetooth, разъемом USB и многим другим.

Кроссовер с предустановленной системой Яндекс.Авто обойдется от 1 621 000 рублей (за комплектацию SE Yandex с двигателем 2 л) до 1 746 000 рублей (за комплектацию QE Yandex).

В комплектацию Яндекс входят многофункциональная мультимедиа система, 8-дюймовый цветной сенсорный дисплей, 18-дюймовые легкосплавные диски и камера заднего вида.

В самой богатой комплектации LE Top с двигателем 2 л и новыми 19-дюймовыми колесными дисками Кашкай обойдется в 1 970 000 рублей.

Прием заказов на новую модель у официальных дилеров Nissan начался в марте 2019 года, продажи стартуют в ближайшее время.

Фото: Nissan

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Отзывы о Nissan Qashqai (10)

Nissan 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Цена (среди конкурентов), устойчивость на дороге, внешний вид, расход топлива, цена на обслуживание

Недостатки:

облез знак "Ниссан", поменяли у дилера по гарантии, больше никаких претензий

Комментарий:

Кашкай мне очень нравится, выбирал долго среди конкурентов, но по многим ,важным для меня, факторам и особенно по цене привлек меня именно кашкай. Езжу все устраиват, все нравится.

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