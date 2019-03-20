Баварский конкурент Mercedes-Benz CLA практически готов к мировой премьере и продажам.

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Компания BMW опубликовала первое фото своего нового 4-дверного купе 2-й серии. Это значит, что автомобиль рано или поздно пойдет в серию.

В BMW заявили, что Gran Coupe 2-й серии будет представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре, а с середины 2020 года он поступит в продажу. Также в компании сообщили, что в этом году появится и новое поколение BMW 1-й серии.

Gran Coupe 2-й серии уже попадал в объективы папарацци. Теперь пришло время впервые взглянуть на новинку, которая станет запоздалым ответом BMW на модель Mercedes-Benz CLA. Как заверили в BMW, купе будет выглядеть «спортивным, элегантным, экстравагантным». Как ни странно, на снимке это прекрасно видно: дизайнеры заложили перечисленные качества в каждый изгиб, выбрав фирменным цветом модели бирюзовый оттенок.

Спойлер на крышке багажника указывает на то, что это не обычная версия Gran Coupe 2-й серии, а спортивная, которая может быть версией M Performance. Непонятно лишь, что именно перед нами- серийная модель или только концепт. Разумно было бы предположить второе, учитывая, что производство автомобиля назначено лишь на середину следующего года.

Первый в истории Gran Coupe 2-й серии будет иметь немало общего с другими моделями 2-й серии. То есть речь идет о переднеприводной платформе, хотя в основу версий купе и кабриолета, как ожидается, ляжет заднеприводная платформа.

Шпионское фото BMW Gran Coupe 2-й серии, сделанное во время испытаний автомобиля

Согласно последним сведениям, модель с топовым мотором будет оснащаться системой полного привода xDrive. Предполагается, что самой горячей версией купе станет полноприводный M235i мощностью более 300 л.с. с 8-ступенчатым автоматом.

Не исключено, что концепт BMW 2—й серии Gran Coupe покажут в следующем месяце либо на выставке Auto Shanghai в Китае, либо на автосалоне в Нью-Йорке.

Несколько дней назад были объявлены цены на новый BMW 3-й серии.

Как оказалось, огромные « ноздри » BMW 7-й серии имеют непосредственное отношение ко всем моделям компании, в том числе и к BMW 2 —й серии Gran Coupe.

Фото: BMW, Motor1.com