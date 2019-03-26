Найден единственный в стране Москвич-400. Продают очень задорого!

За легендарный автомобиль 1950 года выпуска просят 2,3 млн рублей.

На одном из интернет-сервисов объявлений о продаже автомобилей появился Москвич-400 за 2,3 млн рублей. Согласно описанию, он был выпущен в 1950 году. Продавец сообщает, что машина ручной сборки — единственный подобный экземпляр в России. Под капотом 2-литровый мотор мощностью 120 л.с., а пробег крохотный — 2500 км.

Автомобиль существенно доработан: есть центральный замок, сигнализация, кондиционер, гидроусилитель руля, обогрев передних сидений, электрические стеклоподъемники у водителя и переднего пассажира, легкосплавные диски, зимние шины, аэродинамический обвес, галогенные фары.

Рассмотрит продавец и варианты обмена с условием, что хлам предлагать не будут, сообщает Юла.Авто.

За раритетный Adler Diplomat просят 6,9 млн рублей.

ГАЗ-21 Волга, на котором то ли ездил Сам Леонид Ильич Брежнев, то ли автомобиль просто стоял у него в гараже, продают относительно недорого — за 800 тысяч рублей.

Похожую сумму — 1 млн рублей, просили в свое время за автомобиль, который снимали в фильме «Под куполом цирка».

Фото: Юла.Авто