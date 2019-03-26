Skoda Octavia получила новую версию

Чехи представили пакет Dynamic+, который позволит индивидуализировать облик популярной модели.

Skoda Octavia
Skoda Octavia

Skoda > Octavia

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Пока весь мир ждет смены поколений Skoda Octavia, самой популярной модели чешской марки на мировом рынке, в компании стараются подогреть интерес к нынешнему, которое после рестайлинга под руководством уже бывшего шеф-дизайнера Йозефа Кабана стало терять популярность.

В Skoda разработали пакет Dynamic+ для седана и универсала Octavia. Ничего общего с режимом работы электронных систем или повышением мощности он не имеет. Все отличия от обычных версий заключаются в особых деталях экстерьера и интерьера.

В Skoda говорят, что пакет доступен для большинства версий Октавии и должен приблизить облик «гражданской» версии к заряженным Skoda Octavia RS. Внешне машину легко отличить по черным «губе» под переднем бампере, радиаторной решетке, диффузору сзади, корпусам зеркал и спойлеру.

Skoda Octavia в версии Dynamic+ получила 17-дюймовые легкосплавные колеса Trius черного цвета. За доплату можно заказать черно-серебристые диски Hawk или 18-дюймовые колеса: матово-черные Turini или двухцветные Vega.

В салоне установлены спортивные сиденья, спортивный мультируль, а потолок отделан в черном цвете.

На российском рынке Skoda Octavia в версии Dynamic+ представлена не будет. «Данный пакет не будет предлагаться на российском рынке, так как окажется довольно дорогим», — заявил «За рулем» пресс-секретарь российского отделения Skoda Тимур Алиев.

Фото: Skoda

Skoda Octavia получила новую версию
Skoda Octavia получила новую версию
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Отзывы о Skoda Octavia (7)

Skoda 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Нравится эргономика. У ВАГа всегда был с этим порядок. Достойная динамика мотора 1.4 (140 сил) в сочетании с низким расходом бензина.

Недостатки:

Двигатель 1.4 жрет до 2 литров масла на 10 000 км пробега, а если его активно крутить, то аппетит доходит до литра на 3 000 км. Не нравятся наружные зеркала, слишком большие мертвые зоны. Посредственная шумоизоляция арок. Раздражает, что дворники спрятаны ниже линии капота и в этой зоне нет подог...

Комментарий:

В целом, доволен автомобилем. Достойный, вполне надежный и удобный вариант.

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