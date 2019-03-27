Преемника Лады 4×4 показали на Московском международном автосалоне летом прошлого года. Концепт выглядел очень схематичным, но обсуждают его до сих пор, в том числе и в зарубежных СМИ.

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Свое видение нового поколения Лады 4x4 представил журнал «Штерн». И хотя там автомобиль упорно называют Нивой, речь идет именно о модели Lada 4x4. Это самый старый и самый дешевый внедорожник, который вы можете купить, отмечают в издании.

Идея заключается в том, чтобы сделать новый и в то же время конкурентоспособный автомобиль. Внедорожник выпускают с 1976 года с незначительными изменениями. Безусловно, у него есть свои достоинства: это «вездеход», он надежен, экономичен и стоит дешево. Минусы, к сожалению, тоже имеются. Устаревшая техника по-прежнему единственно доступный вариант для лесников и охотников, при этом нужно понимать, что у автомобиля практически отсутствует защита от коррозии.



В 2017 году бывший президент АВТОВАЗа Николя Мор объявил о том, что готовится преемник модели. В Москве на автосалоне показали концепткар будущего автомобиля — Ладу 4×4 Vision. Внешне она существенно отличается от нынешнего автомобиля.

Несмотря на то, что габариты преемника останутся примерно такими же, визуально он выглядит объемнее. У него 21-дюймовые колесные диски, впрочем, это типично для концептов. Привлекают внимание ломанные линии поверхности кузова, таким образом дизайнеры уловили некий «тактический» тренд. Он нынче очень популярен в мире — любому предмету придают брутальные военные черты.

Останется ли это при серийном производстве модели, большой вопрос. Потому что ломанные линии выштамповки стоят денег, в то время как Lada в первую очередь позиционируется как дешевый автомобиль.

Х-образная решетка радиатора оптически продолжается в фарах и выглядит очень современно. Яркая внутренняя отделка салона и невероятно изящные спортивные сиденья должны показаться чересчур смелыми большинству покупателей, но для молодежи это то, что надо. Скорее всего, лесники потом получат немного более приглушенную цветовую палитру в интерьере. T-образный люк на крыше выглядит очень круто. Кроме того, у Лады 4X4 Vision огромный дорожный просвет.

Технические детали известны лишь немногим, но производитель не скрывает, что в основу нового транспортного средства ляжет новая платформа. Преемник также получит современный привод, включающий различные режимы движения и автоматическую коробку передач. В отличие от шоу-каров электромобилей концерна Калашникова, которые вряд ли когда-нибудь воплотятся в жизнь, Ладу 4x4 Вижн отличает досконально проработанная дизайн-концепция. Если своеобразный язык дизайна не исчезнет и в серийном автомобиле и если удастся сохранить конкурентоспособный уровень цен, то этот кроссовер может стать успешным в Европе. В настоящее время Ладу 4x4 с полным приводом в Германии можно приобрести менее чем за 11 тысяч евро.

От себя добавим, что Lada 4x4 Vision построена на единой платформе В0, уже давшей ранее жизнь последним творениям альянса Renault—Nissan—АВТОВАЗ. По этой же причине концепт отдаленно напоминает Renault Duster, с которым, очевидно, и придется тягаться новой машине за кошельки клиентов.

Фото: Василий Кузьмиченок/ТАСС, «За рулем»

