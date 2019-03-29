Таксистов поймали на мошенничестве с номерами

В Москве были обнаружены два совершенно одинаковых автомобиля такси. Вплоть до номерных знаков.

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Столичный автомобилист снял на камеру своего телефона два автомобиля такси, которые ничем не отличаются друг от друга. Они не просто одной марки и модели. У них одинаковые номерные знаки: У778МА799.

Мошенничество с номерными знаками оказалось настолько, что видео быстро распространилось в сети, вызвав бурный интерес. Скорее всего, таксопарк, которому принадлежат автомобили, желая сэкономить на услугах агрегатора, а также на налогах и прочих сборах, изготовил дубликаты номерных знаков и установил их на незарегистрированный в ГИБДД автомобиль. Возможно, таких машин-двойников в таксопарке больше двух.

В данный момент агрегатор, узнав, что его какое-то время обманывали, закрыл доступ таксомоторной компании, которой принадлежат автомобили на видео, к своим услугам.

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Фото, видео: Youtube