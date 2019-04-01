В Грузии создают собственную марку автомобилей. И это не шутка!

Название грузинскому бренду пока не придумали, а выпускать под ним будут, в том числе, и электромобили в сотрудничестве с китайской маркой Changan.

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Меморандум о намерениях был подписан недавно грузинской компанией Aigroup и китайским холдингом Changan. Первые модели будут созданы на основе бензинового седана Changan Eado, а потом выйдут электромобили Benni EV360 и CS55 EV. Кажется, новое предприятие и нацелено, в основном, на производство экологически чистого транспорта.

Согласно меморандуму, грузинские электромобили планируют продавать не только в самой Грузии, но и поставлять в страны Закавказья, Центральную Азию и даже Европу.

Начало производства первого грузинского автомобиля запланировано на конец 2019 года.

Известно, что компания Changan с 2025 года, согласно веяниям времени, намерена сосредоточиться на производстве электрических автомобилей. Этот тренд на мировом рынке становится все более и более актуальным, что хорошо с точки зрения экологии и охраны окружающей среды, подчеркивает грузинское издание Business Media.

Легковых автомобилей в Грузии до сих пор не выпускали, но в советское время на Кутаисском автозаводе производили грузовые автомобили Колхида. Версия с бортовой платформой носила индекс КАЗ‑605, а седельный тягач — КАЗ‑606, в народе его прозвали «сервант» или «подгорный тягач». Отличала эти машины бескапотная компоновка. Собственной в автомобилях была только компоновка, а узлы и агрегаты использовались от грузовика ЗИЛ-164. Серийный выпуск тягачей начался в 1961 году, а в середине 90-х предприятие разорилось.

В России марка Changan присутствует, но не особо успешна. Так, в феврале ее продажи на нашем рынке составили 68 автомобилей, а всего с начала года было продано 103 штуки.

Бескапотная компоновка в советское время была довольно необычным и даже прогрессивным решением. О других интересных конструкторских разработках в автопроме читайте в материале нашего автора.



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