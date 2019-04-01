Отгадка: Королеве Великобритании служба безопасности посоветовала перестать водить автомобиль.

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Королева Великобритании, которой исполнилось 92 года, должна «отказаться от вождения на дорогах общего пользования» после недавней автомобильной аварии, виновником которой стал ее муж принц Филипп.

Напомним, что 97-летний принц Филипп попал в ДТП в середине января. Недалеко от в имения королевы, в Сандрингемском районе графства Норфолк. Его автомобиль в результате столкновения перевернулся. Позже принц извинился за совершенную аварию и сдал свои водительские права.

Теперь отказаться от вождения на дорогах общего пользования решила и 92-летняя королева Великобритании. Права Елизавете сдавать при этом не придется, так как она является единственным человеком в стране, которому разрешено управлять автомобилем без соответствующих документов. Такое решение было принято ею после рекомендаций службы безопасности, пишет The Times. Впервые за руль королева села в 19 лет.

При этом королеве нравится управлять автомобилями, к тому же она владеет богатым автопарком, состоящим не только из машин Jaguar, Land Rover и Range Rover. Следует отметить и то, что Ее Величество не всегда соблюдает правила дорожного движения. Например, уже на следующий день после аварии мужа она была замечена за рулем автомобиля без ремня безопасности.

Отношение королевы Елизаветы II к вождению хорошо описано в мемуарах бывшего посла Великобритании в Саудовской Аравии сэра Шерарда Купера-Коулса:

«После обеда королева спросила своего гостя, не хочет ли он осмотреть имение. К его удивлению, королева забралась на водительское сиденье, включила зажигание и поехала... Абдулла не привык к тому, что его возит женщина. Через своего переводчика наследный принц умолял королеву сбавить скорость и сосредоточиться на дороге».

Королева Англии очень любит автомобили. Именно она стала первой владелицей внедорожника Bentley Bentayga.

Но относится она к машинам легко, не делая из них культа.

Фото: EPA/TASS