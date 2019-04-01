Твое имя вместо названия марки: новая опция от Skoda

Чешская компания нашла необычный способ персонализации моделей.

Материалы по теме Skoda опубликовала первое фото Scala Scout

Владельцы автомобилей, особенно в массовом сегменте, то есть когда практически одинаковых машин на дорогах много, стремятся всеми путями персонализировать свою машину. Помимо заводских опций, например, комбинированной окраске кузова, контрастным полосам или аэродинамическим обвесам, автопроизводители находят и новые способы привлечь клиентов.

На российских дорогах порой можно встретить «нашемарки» или старые машины иностранного производства, владельцы которых с помощью набора самоклеющихся букв старательно изобретают шильдики. Например, вместо надписи LADA появляется «ВОВАН».

Многие называют это «колхозным» тюнингом, но в чешской Skoda вывели идею на уровень заводской опции. Теперь в Европе при заказе новой Scala покупатель вправе заказать надпись на задней двери. По умолчанию там находится надпись Skoda, но ее можно заменить на любое слово, например на собственное имя.

В Шкоде говорят, что с помощью технологии 3D-печати готовы выполнить любой каприз покупателя. При этом при перепродаже автомобиля можно вернуться к надписи по умолчанию: в дилерском центре снимут буквы и поместят на их место либо новую надпись, которую пожелает владелец, либо надпись Skoda.

Если вы дочитали до этого места, то сообщаем, что этой новостью чехи решили отметить 1 апреля. В релизе говорится о том, что новая опция доступна в конфигураторе модели, но ни на одном европейском сайте ее нет. Многим будет жаль…

А вот новую «фишку» из серии Simply Clever Skoda Scala и другие модели марки получат.

В этом году в России начнут сборку кроссовера Skoda Karoq. Чехи уже определились с местом сборки.

Фото: Skoda