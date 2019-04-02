Volkswagen вернул дизельный Tiguan в продажу

Версия с турбодизельным мотором предлагается в четырех комплектациях по цене от 2,1 млн рублей.

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Volkswagen > Tiguan

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В отличие от европейских автомобилистов, наши соотечественники несклонны идти на поводу у дизельгейта и отказываться от экономичных и выносливых дизельных двигателей.

Компания Volkswagen, отметив данную тенденцию, решила возобновить прием заказов на дизельную версию кроссовера Tiguan начиная с сегодняшнего дня. То есть со 2 апреля 2019 года.

Напомним, что дизельный турбированный мотор Volkswagen Tiguan имеет объем 2 литра, а его мощность составляет 150 л.с. Оснащается он 7-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода 4Motion. До скорости 100 км/ч такой Tiguan разгоняется за 9,3 секунды, расходуя при этом в смешанном режиме 6,1 литра солярки на 100 км пути. Стоимость данной версии в комплектации Offroad составляет от 2 099 000 рублей. Также кроссовер предлагается в комплектациях Connect, Highline и Sportline.

Производится Volkswagen Tiguan на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге.

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Фото: Volkswagen

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Отзывы о Volkswagen Tiguan (13)

Volkswagen 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Удобный, тихий, мягкий, экономичный, динамичный...

Недостатки:

Нет

Комментарий:

Открыл страницу отзывов о Volkswagen Tiguan и крайне удивлён — столько негатива. Я с Тигуанами 9 лет и только положительные эмоции, причём каждой новой моделью их больше. Что-то здесь не то пишут. Ладно моё личное мнение, но я общаюсь (достаточно активно) и с другими владельцами этой модели — в...

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