Таксиста-наркомана, сбившего инспектора ГИБДД, арестовали

Пресненский суд Москвы принял решение поместить его под стражу до конца мая.

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Выходец из Дагестана Хусейн Тагаев, сбивший на минувших выходных инспектора ГИБДД, помещен под стражу до 31 мая этого года. Такое решение принял Пресненский суд Москвы после возбуждения уголовного дела.

На суде Тугаев говорил о том, что не заметил инспектора, оформлявшего мелкое ДТП из-за усталости и изматывающей работы. Он ходатайствовал о передаче дела на рассмотрение в Дагестан, но в этом ему было отказано.

По данным медицинской экспертизы, на момент ДТП Хусейн Тагаев находился в состоянии наркотического опьянения. Любопытно, что еще в 2017 году он был лишен водительских прав за аналогичное правонарушение. Как он попал за руль такси в Москве, неизвестно. Сам таксист говорит, что сел за руль машины без прав, потому что у него нет иных способов заработать деньги. Сбитый инспектор ГИБДД в настоящее время находится в больнице в тяжелом состоянии: очевидцы аварии говорят, что от удара его отбросило на несколько метров.

Тем временем столичная ГИБДД продлила рейд по выявлению таксистов, незаконно выполняющих пассажирские перевозки. В марте инспекторы совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии выявили более 300 нарушителей. В автомобилях такси обнаружено более 20 запрещенных предметов (оружие, наркотики). В настоящее время органы следствия решают вопрос о возбуждении четырех уголовных дел по факту использования фальшивых документов. Также были выявлены более 30 водителей-мигрантов, которые нелегально находятся в России. Они будут депортированы.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС, «За рулем»