Audi Q8 станет немножко российским: его смогут покупать чиновники

Машину будут собирать в России. Причем не на заводе в Калуге, а на калининградском «Автоторе».

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Audi Q8, который принято относить к сегменту купе-кроссоверов, будут собирать в России. В обновленном Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) на соплатформенный Q7 добавлена эта модель.

Для машины заявлены те же двигатели, что и для кроссоверов, которые сегодня экспортируются к нам. Это бензиновый 3-литровый турбодвигатель V6 мощностью 340 л.с. и 3-литровый турбодизель (249 л.с.). Обе машины исключительно полноприводные и оснащаются 8-ступенчатым автоматом.

Скорее всего, Audi Q8 будут собирать на калининградском «Автоторе», туда же перенесут сборку и Audi Q7: такая возможность оговаривалась еще в прошлом году. В ОТТС для Audi Q7 указаны две сборочные площадки. Это головной завод концерна Volkswagen AG и собственно «Автотор». ОТТС на Q7/Q8 российской сборки действует до середины следующего года, а на экспортируемые машины из Словакии — до весны 2022 года.

Audi Q7 собирают в России с 2007 года методом крупноузловой сборки. Фактически, машинам прикручивают бамперы и колеса, никаких сложных операцией на конвейере не проводится, но это позволяет кроссоверам получить российский VIN-код, а значит быть допущенными в систему госзакупок. Ведь номинально автомобили собраны в России.

Цены на Audi Q8 без учета дополнительных опций в России варьируются от 4 990 000 до 5 850 000 руб. в зависимости от двигателя и комплектации. После локализации рекомендованные цены вряд ли снизятся: в премиум-сегменте не видят поводов для пересмотра ценовой политики.

Эксперты «За рулем» уже протестировали Audi Q8 и выяснили, почему он стоит дороже Porsche Cayenne.

Audi Q8 уже успел попасть под отзывную кампанию в России: в марте на них проверяли климатическую установку.

Фото: Audi