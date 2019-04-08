Где больше всего людей погибло в авариях? Статистика

Лидером по числу погибших в ДТП в 2018 году стал Краснодарский край, сообщили в Госавтоинспекции.

В прошлом году на Кубани погибло 1053 человека — самый высокий показатель по стране. Догоняет Краснодарский край Московская область (938 погибших), на третьем месте — Ростовская область (554), далее идут Башкирия (550) и Москва (465), сообщают РИА Новости со ссылкой на ГИБДД.

Самая низкая смертность на дорогах зафиксирована на Чукотке — в 2018-м в авариях там погибло всего два человека. В Ненецком автономном округе в ДТП погибли три человека, в Магаданской области — 30, Еврейской автономной области — 32, на Алтае — 36.

Что касается статистики по месяцам (за 2018 год), то по числу погибших в ДТП самым «смертоносным» оказался сентябрь — погиб 2041 человек, а в феврале, наоборот, был самый низкий показатель — 905. Вообще, показатель смертности рос с июня, достиг пика в сентябре, а потом число аварий со смертельным исходом начало снижаться.

Всего в 2018 году на дорогах России произошло 168 099 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 18 214 человек, получили ранения — 214 853 человека.

А это статистика от страховщиков: они рассказали, люди с какими именами чаще всего попадают в аварии.



Считается, что основной виновник аварий — водитель. Но это не совсем так, и «За рулем» поясняет, что нужно сделать, чтобы ДТП на наших дорога стало намного меньше.



Фото: АГН «Москва»