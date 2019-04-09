Кругосветка на электромобиле за 300 баксов и три года

Самое долгое путешествие на электромобиле длилось 3 года, а на «топливо» было потрачено всего 300 долларов.

Материалы по теме Из Петербурга в Москву на электромобиле: дешевле, но намного дольше

Голландец Вибе Ваккер официально завершил самое длинное в мире путешествие на электромобиле, которое длилось три года. За это время молодой авантюрист проехал 94 950 километров из Амстердама в Сидней.

Путешествие началось 15 марта 2016 года, а в качестве транспортного средства была выбрана электрическая версия Volkswagen Golf с запасом хода до 230 км на одной зарядке. Путь Ваккера пролегал через 33 страны, где он находил тех, кто бы приютил его на ночлег и поставил машину на зарядку.

Вибе подсчитал, что Golf с двигателем внутреннего сгорания сжег бы за это путешествие около 8150 литров бензина, что стоило бы 370 тыс. рублей. Электрическая же версия потребовала на зарядку всего 300 долларов (19 541 рубль).

Этот пробег голландец совершил в поддержку электромобилей, и можно сказать, что он достиг цели: разница по затратам на топливо и электричество впечатляет. Но три года в пути и перемещение рывками по 200 км несколько остужают пыл.

Подобный эксперимент ставила и наша редакция. Прочитать о трудностях путешествия на электромобиле из Москвы в Санкт-Петербург читайте здесь.

Кроме дорогих Tesla в продаже в России скоро появится доступный китайский электрокроссовер GAC GE3 в версии 530.

Фото, видео: YouTube