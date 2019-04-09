Видеообращение главного босса автомира: Я стал жертвой заговора!

Карлос Гон — вновь заключенный, но и в заточении он не дает противникам спуска.

Материалы по теме Карлоса Гона снова отправили в тюрьму после обещания раскрыть заговор в Nissan

Задержанный в Японии бывший босс Nissan Карлос Гон снова обвинил менеджеров автопроизводителя в заговоре против него. Некоторые руководители готовы даже на разрушение ценностей компании ради собственных интересов. «Мы говорим о людях, которые играли в свою грязную игру», — отметил он в видеообращении, снятом его новым адвокатом Дзюнитиро Хиронака. Белая рубашка, темный пиджак, голос спокойный и выдержанный. Несмотря на бледность, видно, что Карлос Гон сохранил самообладание и готов доказать свою невиновность, о чем он объявил в видео на семь минут.

Бывший генеральный директор говорит, что «некоторые люди» в Nissan почувствовали угрозу от союза с Renault, воспринимая его как потерю независимости и автономии Nissan. Но «автономия должна основываться на результатах», которых не было.

«Это не история жадности, это история заговора об измене, — сказал Гон, прямо указывая на заговор, совершенный нынешними руководителями Nissan.

Карлос Гон прекрасно понимает, что его превратили в карикатурного персонажа, в своего рода «жадного тирана».

«Мне нравится Nissan, я люблю Японию. Никто не проводит двадцать лет в стране и возглавляет в ней бизнес, если не любит это».

Свой очередной арест он назвал «возмутительным произволом». И считает его очередной попыткой некоторых людей в Nissan заставить его замолчать, введя в заблуждение прокуроров. Зачем его арестовывать, кроме как для того, чтобы попытаться сломить? «Я не буду сломлен», — уверяет Гон.

Видео опального 65-летнего топ-менеджера, записанное незадолго до его ареста 4 апреля, показали в пресс-клубе для иностранных корреспондентов в Токио. Видео было снято из-за опасений, что прокуроры не допустят пресс-конференции Гона, запланированной на четверг, сообщил журналистам Хиронака. Гон прямо назвал имена тех, кого он обвиняет в своем аресте, но эту информацию адвокаты удалили из ролика до выяснения обстоятельств и безопасности самого обвиняемого.

Гон с прошлого четверга вернулся в тюрьму Токио. Теперь его обвиняют еще и в возможных нарушениях правил фондового рынка. Кроме того, он, как говорят, принес убытки от частных инвестиций в Nissan, а также злоупотреблял средствами Nissan в пользу партнера по сбыту в Омане. Японский партнер Renault Nissan в понедельник исключил из Совета директоров своего бывшего генерального директора.

Предъявление обвинений Гону может продлиться до 14 апреля. Все это время он проведет в тюрьме, срок может быть продлен еще на десять дней по запросу прокуратуры.